Largados e Pelados: brasileira usa a vagina para pescar no reality

A brasileira Marina Fukushima, 32, participante do reality Largados e Pelados: A Tribo, desenvolveu um método inusitado para pescar na savana africana. Ela usa a própria vagina para atrair os peixes.

O que aconteceu

Ao entrar na água, Marina percebeu que peixes eram "atraídos" por sua vagina — e passou a usar isso a seu favor. Ela já havia usado a mesma tática na segunda temporada da versão brasileira do programa.

Eu não sei o que acontece, mas os peixes sempre querem ir nas minhas partes íntimas. Marina Fukushima

No terceiro episódio do reality, Marina senta de pernas abertas na beira do rio e pesca com a ajuda de uma peneira. A ideia deu certo, já que ela conseguiu pegar vários peixes pequenos para comer con seu grupo mais tarde.

Raysa, parte do grupo de Marina no programa, se divertiu com o "talento" da colega. "Perereca poderosa. Já temos a isca garantida sempre. Essa menina tem a perereca de ouro", riu.

Os peixes pescados por Marina Fukushima em Largados e Pelados: A Tribo Imagem: Reprodução/HBO Max

Largados e Pelados: A Tribo está no ar no Discovery e na plataforma de streaming HBO Max. Um episódio inédito vai ao ar todo domingo, às 22h15.