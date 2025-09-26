Topo

Entretenimento

Largados e Pelados: brasileira usa a vagina para pescar no reality

Marina Fukushima, de Largados e Pelados: A Tribo, usa a vagina para pescar - Reprodução/HBO Max
Marina Fukushima, de Largados e Pelados: A Tribo, usa a vagina para pescar Imagem: Reprodução/HBO Max
do UOL

De Splash, em São Paulo

26/09/2025 05h30

A brasileira Marina Fukushima, 32, participante do reality Largados e Pelados: A Tribo, desenvolveu um método inusitado para pescar na savana africana. Ela usa a própria vagina para atrair os peixes.

O que aconteceu

Ao entrar na água, Marina percebeu que peixes eram "atraídos" por sua vagina — e passou a usar isso a seu favor. Ela já havia usado a mesma tática na segunda temporada da versão brasileira do programa.

Eu não sei o que acontece, mas os peixes sempre querem ir nas minhas partes íntimas. Marina Fukushima

No terceiro episódio do reality, Marina senta de pernas abertas na beira do rio e pesca com a ajuda de uma peneira. A ideia deu certo, já que ela conseguiu pegar vários peixes pequenos para comer con seu grupo mais tarde.

Raysa, parte do grupo de Marina no programa, se divertiu com o "talento" da colega. "Perereca poderosa. Já temos a isca garantida sempre. Essa menina tem a perereca de ouro", riu.

Os peixes pescados por Marina Fukushima em Largados e Pelados: A Tribo - Reprodução/HBO Max - Reprodução/HBO Max
Os peixes pescados por Marina Fukushima em Largados e Pelados: A Tribo
Imagem: Reprodução/HBO Max

Largados e Pelados: A Tribo está no ar no Discovery e na plataforma de streaming HBO Max. Um episódio inédito vai ao ar todo domingo, às 22h15.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Largados e Pelados: brasileira usa a vagina para pescar no reality

Semana dos famosos tem 'barraco' de Virginia e reencontro de Dawson's Creek

Advogada e acusações em outro reality: quem é Yoná, de A Fazenda 17

Viih Tube comemora permanência do pai em A Fazenda: 'Não vivi a sensação'

A Fazenda 2025: Gabily é a primeira eliminada, com 26,95% dos votos

Fora da Beija-Flor, Brunna Gonçalves é anunciada como musa da Grande Rio

Estrela da Casa: Biahh Cavalcante é a sexta eliminada do reality

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 26/9 a 4/10

Brasil recebe 8 indicações ao Emmy Internacional; veja lista completa

Parcial final da enquete UOL aponta cenário incerto para Carol e Gabily

Burrice? Odete comete erro bizarro antes de matar Mário Sérgio em Vale Tudo