Topo

Entretenimento

Karoline Lima deixa de seguir Léo Pereira nas redes sociais

Zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, não é mais seguido por Karoline Lima nas redes - Reprodução/Instagram
Zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, não é mais seguido por Karoline Lima nas redes Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

26/09/2025 21h24

Karoline Lima, 29, deixou de seguir Léo Pereira, 29, nas redes sociais, em meio aos rumores de término entre o casal.

O que aconteceu

O jogador do Flamengo não figura mais entre os perfis seguidos pela influenciadora digital no Instagram. Ela também apagou todas as publicações em que o namorado aparecia.

Relacionadas

Fora da Beija-Flor, Brunna Gonçalves é anunciada como musa da Grande Rio

Piovani apoia crítica polêmica a famosas no Carnaval: Roubo de protagonismo

Rayane ameaça sujar roupas de Saory com fezes em A Fazenda 17: 'Botar cocô'

Léo, por sua vez, não retribuiu o unfollow de Karoline. Por ora, ela continua entre os contatos seguidos por ele no Instagram. As fotos e vídeos ao lado da namorada também seguem intactas no feed do atleta.

Karoline Lima e Léo Pereira estão juntos desde o final de 2023. Eles só tornaram o romance oficial no início do ano passado, quando Karoline se mudou para o Rio de Janeiro a fim de estar mais próximo do amado.

Procurada por Splash sobre o possível fim do namoro, a assessoria da influencer não se manifestou. Caso venha a fazê-lo, esta nota será atualizada.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Karoline Lima deixa de seguir Léo Pereira nas redes sociais

Holograma de IA do criador do Homem-Aranha, Stan Lee, estreia na L.A. Comic Con

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 27/9 a 4/10

Sentença de Rosa amaldiçoa Jaques e muda os rumos de 'Dona de Mim'

STJ revoga prisão preventiva e manda soltar o rapper Oruam

Karoline Lima e Léo Pereira terminam namoro de quase 2 anos

Cristiano Pereira, de 'A Praça é Nossa', é condenado a 18 anos de prisão por estupro

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 27/9 a 4/10

Brasil enfrenta disputa grande no Oscar, mas pode quebrar 'recorde'

'Êta Mundo Melhor!': Estela despacha Celso e abre as portas para novo amor

Como Sydney Sweeney se transformou e ganhou 13 kg para atuar em novo filme