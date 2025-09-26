Instagram e Facebook terão versão paga para quem não quer publicidade

A Meta vai disponibilizar uma versão paga do Instagram e do Facebook no Reino Unido para os usuários que não querem ver publicidade em seus perfis.

O que aconteceu

Assinaturas custarão R$ 21,50 na versão web ou R$ 28,50 para Android e iOS. A nova versão das plataformas será lançada no Reino Unido nas próximas semanas, de acordo com comunicado da Meta.

Valor evitará publicidade apenas na conta principal do usuário. Se essa conta estiver vinculada a algum outro perfil, será preciso pagar taxas de R$ 14,30 na web ou R$ 21,50 em Android e iOS para barrar as propagandas.

Versão paga é para cumprir legislação do Reino Unido, segundo a Meta. Isso porque os usuários que optarem pela versão paga do Instagram e do Facebook não terão seus dados usados para exibir publicidades direcionadas a eles a partir dos interesses que os próprios demonstram em buscas online.

Moradores do Reino Unido que não queiram pagar o valor continuarão usando as plataformas, mas com propaganda. A Meta não informou se pretende disponibilizar esse modelo em outros países.