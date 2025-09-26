Holograma de IA do criador do Homem-Aranha, Stan Lee, estreia na L.A. Comic Con

Por Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - Vestindo um suéter verde e calças marrons contra uma tela azul brilhante, o criador dos super-heróis dos quadrinhos da Marvel, Stan Lee, retornará à L.A. Comic Con em forma holográfica para encontrar os fãs de seus personagens, incluindo Homem-Aranha, Hulk, Homem de Ferro e Thor.

Os fãs poderão interagir com um holograma de Lee, que morreu em 2018 aos 95 anos, em um estande fechado no Centro de Convenções de Los Angeles.

"Obviamente, foi triste para muitos de nós quando Stan faleceu", disse Chris DeMoulin, executivo-chefe da Comikaze Entertainment, que opera a Los Angeles Comic Con.

"Nos últimos dois anos, estivemos conversando sobre coisas que poderíamos fazer para ajudar a estender o legado de Stan."

Há cerca de seis meses, DeMoulin disse que teve a ideia de criar um avatar de Lee para servir como um "ponto de entrada para os fãs, antigos e novos, no universo Marvel".

O projeto foi uma colaboração entre a Proto Hologram -- empresa cuja tecnologia holográfica foi usada em shoppings para promover filmes como "Invocação do Mal" e "Um Filme Minecraft" -- e a Hyperreal, uma empresa de inteligência artificial que cria humanos digitais de aparência realista.

O holograma foi treinado nas inúmeras aparições de Stan Lee em tapetes vermelhos e em convenções. Os fãs que nunca conheceram Lee pessoalmente talvez o reconheçam por suas participações especiais em todos os filmes de ação ao vivo da Marvel feitos ao longo de sua vida.

"Esse avatar nunca dirá algo que Stan não tenha dito", disse DeMoulin. "Ele nunca terá um ponto de vista sobre a Marvel, as histórias ou o papel de Stan nelas que não tenha vindo diretamente de algo que Stan tenha dito."

George Johnson, da Mammoth Vision, disse que foram usadas barreiras tecnológicas para evitar que Lee dissesse algo fora do personagem.

"Pegamos as palavras de Stan Lee e as importamos para o modelo e, em seguida, colocamos grades ao lado dele", disse Johnson, "para que ele não saia falando coisas que Stan não teria dito".

Em uma demonstração nesta sexta-feira, Lee holográfico falou sobre seu amor por convenções de fãs.

"O que mais gosto em participar de uma convenção de quadrinhos é conhecer todos os fãs incríveis e ouvir suas histórias sobre como a Marvel impactou suas vidas", disse o holograma na voz de Lee.

Nem todo mundo gostou da aparição póstuma de Lee na convenção.

Alguns comentaristas do Reddit criticaram a Stan Lee Experience.

"Mesmo na morte, eles não deixam o cara descansar", escreveu um comentarista, postando sob o nome RGCBlade. "É tudo muito distópico."

(Reportagem de Danielle Broadway e Sarah Wemy)