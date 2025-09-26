Harry Potter: qual a ordem certa para assistir aos filmes do bruxo?

Todos os oito filmes da franquia "Harry Potter" estão disponíveis nos serviços de streaming Max e Amazon Prime, mas você sabe qual é a ordem certa para assisti-los? Splash vai te guiar nessa jornada mágica para você entender por qual começar e onde terminar —incluindo também a saga de "Animais Fantásticos".

Não tem muito segredo, é só ir na ordem de lançamento nos cinemas, mesmo. Mas, como os títulos não têm numeração, veja abaixo a ordem correta:

Ordem certa dos filmes de Harry Potter

1. "Harry Potter e a Pedra Filosofal" (2001)

Harry Potter e a Pedra Filosofal Imagem: Warner Bros./Divulgação

A história começa aqui, quando Harry (Daniel Radcliffe) descobre que é um bruxo e que seus pais foram assassinados pelo vilão Lord Voldemort (Richard Bremmer). Aos 11 anos, ele conhece Rony Weasley (Rupert Grint), Hermione Granger (Emma Watson) e o mundo da magia.

2. "Harry Potter e a Câmara Secreta" (2002)

Cena de 'Harry Potter e a Câmara Secreta' Imagem: reprodução/Warner

O nosso segundo ano em Hogwarts revela mistérios sombrios: alguns alunos são petrificados e um perigo mortal ronda o castelo. Será que Harry Potter é o verdadeiro herdeiro de Sonserina?

3. "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban" (2004)

Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Imagem: reprodução/Warner

Harry está virando adolescente e a saga adota um tom mais pesado a partir daqui. Depois de fugir da casa dos tios, nosso herói descobre que um assassino fugiu de Azkaban, a prisão dos bruxos, e está à solta.

4. "Harry Potter e o Cálice de Fogo" (2005)

Cena do filme "Harry Potter e o Cálice de Fogo" (2005), de Mike Newell Imagem: Reprodução

Duas competições movimentam o mundo bruxo: a Copa Mundial de Quadribol e o Torneio Tribuxo, que será disputado em Hogwarts. As coisas ficam bem sérias e uma morte se aproxima...

5. "Harry Potter e a Ordem da Fênix" (2007)

Cena do filme "Harry Potter e a Ordem da Fênix" (2007), de David Yates Imagem: Reprodução

As forças das trevas estão mais ameaçadoras agora, com direito a uma espécie de ditadura em Hogwarts. A professora Dolores Umbridge (Imelda Staunton) é cruel e faz Harry escrever frases com cortes na mão.

6. "Harry Potter e o Enigma do Príncipe" (2009)

Daniel Radcliffe e Bonnie Wright em "Harry Potter e o Enigma do Príncipe" (2009) Imagem: Divulgação

Aqui, Harry e Alvo Dumbledore (Michael Gambon) farão descobertas mais tensas sobre Voldemort (Ralph Fiennes) e o que ele fez no passado — algo que o fortalece mais ainda.

7. "Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1" (2010)

Cena de "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1" Imagem: reprodução/Warner

Harry, Rony e Hermione estão sozinhos no mundo e longe de Hogwarts, enfrentando a solidão, o medo e os ataques de comensais da morte, seguidores de Voldemort.

8. "Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2" (2011)

Daniel Radcliffe em cena de "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2" (2011) Imagem: Divulgação

No capítulo final da saga, a grande batalha em Hogwarts vai opor Harry e seus aliados contra o exército de Voldemort. Agora, é matar ou morrer (e muita gente vai morrer).

E "Animais Fantásticos e Onde Habitam"?

Também ambientada no universo mágico criado pela escritora J.K. Rowling, a franquia "Animais Fantásticos e Onde Habitam" se passa aproximadamente 70 anos antes da jornada de Harry Potter. Se você prefere assistir aos filmes em ordem cronológica, será melhor começar por estes. No entanto, ficam dois alertas: a saga ainda não foi finalizada — estão previstos cinco longa-metragens — e ela não tem relação direta com os eventos da história principal, mas faz referência a alguns personagens - ou seja, é melhor mesmo começar pela saga principal.

9. "Animais Fantásticos e Onde Habitam" (2016)

Dan Fogler e Eddie Redmayne em cena do filme "Animais Fantásticos e Onde Habitam" Imagem: Reprodução

Agora acompanhamos a história de Newt Scamander (Eddie Redmayne), autor de um dos livros de estudo usado em Hogwarts. Em suas viagens pelo mundo, Newt acaba deixando criaturas mágicas escaparem em Nova York, causando um problema com o Congresso Mágico dos Estados Unidos.

10. "Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald" (2018)

Johnny Depp e Poppy Corby-Tuech em "Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald" (2018) Imagem: Divulgação

O poderoso Gellert Grindelwald (Johnny Depp) escapa da custódia do Congresso Mágico e começa a reunir seguidores, a fim de criar bruxos puro-sangue para dominar todos os seres não-mágicos. Para frustrar os planos do bruxo das trevas, Alvo Dumbledore (Jude Law) recruta Newt Scamander para a missão.

11. "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" (2022)

Jude Law é o jovem Dumbledore em "Animais Fantásticos" Imagem: Divulgação

O terceiro filme da franquia se passa muitos anos após os eventos do longa-metragem anterior e tem uma cena gravada no Parque Lage, no Rio de Janeiro. Os acontecimentos levam ao envolvimento do Mundo Mágico na Segunda Guerra Mundial.