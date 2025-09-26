Gracyanne Barbosa sofre acidente em ensaio da 'Dança dos Famosos' e pode deixar competição

Na tarde desta quinta-feira, 25, enquanto gravava a sua próxima apresentação no Dança dos Famosos, a musa fitness e ex-BBB Gracyanne Barbosa sofreu um acidente que poderá deixá-la fora da competição transmitida pela TV Globo. Ela rompeu um tendão e precisou ser encaminhada para um hospital.

A reportagem procurou as assessorias da TV Globo e de Gracyanne para saber se ela segue no quadro e aguarda retorno.

Apesar da gravidade do caso, Gracyanne deixou o hospital e seguiu direto para um "after", reunindo o elenco da Dança dos Famosos, em sua casa, onde mora com a também ex-BBB Giovanna Jacobina, sua irmã.

Nas suas redes sociais, ele compartilhou um vídeo postado originalmente como um story na conta de Diego Basílio, um dos professores da Dança dos Famosos, em que aparece mancando, mas dançando. Sobre o vídeo, Gracyanne escreveu: "Manca, mas feliz por receber tanta gente incrível."

Essa é a segunda contusão que Gracyanne sofreu nos últimos tempos. No ano passado, por conta de outra ruptura de tendão, ela precisou se afastar do carnaval, onde desfilaria como rainha de bateria da Camisa Verde e Branco, escola de samba de São Paulo.