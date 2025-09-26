Topo

Entretenimento

Gracyanne Barbosa sofre acidente na Dança dos Famosos

Gracyanne Barbosa rompeu um tendão no joelho - Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa rompeu um tendão no joelho Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

26/09/2025 08h10

Gracyanne Barbosa, 42, sofreu uma lesão durante gravação da Dança dos Famosos na noite de ontem.

O que aconteceu

O acidente aconteceu no fim de sua apresentação de lambada. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, ela conseguiu concluir a coreografia, mas depois sentiu fortes dores no joelho e foi encaminhada ao hospital para realizar exames.

Relacionadas

Gracyanne se emociona na Dança dos Famosos: 'Não existe corpo ideal'

Lucas Leto, de 'Vale Tudo', e Alvaro se beijam em quiosque no Rio

Wanessa Camargo diz estar 'amando o after' do Dança após flagra de beijo

Ela rompeu um tendão no joelho. Ao jornalista Lucas Pasin, ela afirmou: "Estou no hospital. Rompi o tendão do joelho após me lesionar no fim da apresentação de hoje. Ainda não sei como será a recuperação, e se precisará de cirurgia".

Gracyanne ainda não sabe se poderá continuar na competição. A equipe da influenciadora foi procurada, e este texto será atualizado quando houver resposta. Nas redes sociais, ela postou um vídeo em que aparece mancando: "Manca mas feliz", escreveu na legenda.

Ela perdeu 10kg ao longo da competição. No Domingão do dia 14 de setembro, ela contou que reduziu de 40 para 20 a quantidade de ovos que come por dia e desabafou: "Passei a vida inteira no meio artístico ouvindo que com meu físico e corpo masculino eu não ia chegar em lugar nenhum e não ia ter espaço. Hoje tô aqui feliz, emocionada e provando pra mim mesma que não existe corpo ideal para fazer nada e muito menos para dançar".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

'Dona de Mim' hoje (26): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Lica, do Casamento às Cegas, critica edição do programa: 'Queriam uma vilã'

A Fazenda: Gabily é eliminada e inimigas se unem após divisão de tarefas

Ana Beatriz Nogueira sobre desejo sexual: 'Sou livre para experimentar'

'Êta Mundo Melhor!' hoje (26): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Gracyanne Barbosa sofre acidente na Dança dos Famosos

Advogada e acusações em outro reality: quem é Yoná, de A Fazenda 17

Largados e Pelados: brasileira usa a vagina para pescar no reality

Semana dos famosos tem 'barraco' de Virginia e reencontro de Dawson's Creek

Viih Tube comemora permanência do pai em A Fazenda: 'Não vivi a sensação'

A Fazenda 2025: Gabily é a primeira eliminada, com 26,95% dos votos