Semana dos famosos tem 'barraco' de Virginia e reencontro de Dawson's Creek

As fofocas do pop desta semana contaram com climão entre Bruna Biancardi e Virginia, dump nostálgico de Blake Lively e aparição comovente de ator de "Dawson's Creek". Fernanda Braz Soares comentou a semana dos famosos para Splash.

O que aconteceu

Bruna Biancardi, 31, rebateu Virginia Fonseca, 26, sobre ligação de madrugada para Neymar em comentário no Instagram. O climão entre as duas vem desde 2020, quando Neymar mandou seu jato particular até Londrina para buscar Virginia e a amiga Ana Mosconi para sua mansão em Mangaratiba, onde acontecia uma live de Wesley Safadão com Raça Negra. Segundo fontes, Bruna, que ainda na época não tinha nada oficial com o jogador, não curtiu a proximidade.

"Podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família", disse Biancardi em comentário. A treta em questão começou com a ligação que Virginia fez para Neymar para confirmar sua presença em um leilão beneficente. Bruna não gostou e passou o recado: "O que uma mulher casada está ligando para um homem casado às 2h da manhã?". A dona da WePink tentou se desculpar no outro dia, mas o fato de comentar o caso novamente em entrevista para Leo Dias foi a gota-d'água para Biancardi.

Bruna insiste em sustentar a imagem de "ex oficial discreta e respeitável", enquanto Virginia se firma como "CEO do barraco com fins publicitários", capaz de transformar qualquer crise em conteúdo rentável Fernanda Braz Soares

Em Nova York, James Van Der Beek, 48, apareceu inesperadamente na reunião beneficente de "Dawson's Creek". Embora não tenha comparecido pessoalmente, ele gravou um vídeo para agradecer aos fãs e ao elenco pela mobilização. James foi diagnosticado com câncer colorretal em estágio 3.

Hoje, sua luta fora das telas ressoa com a mesma força que seus personagens. Ver o elenco reunido em sua homenagem, em um gesto de afeto coletivo, é um lembrete de como James segue presente - com humor, humanidade e coragem Fernanda Braz Soares

Em meio a processo milionário, Blake Lively compartilhou no Instagram fotos antigas para comemorar os 18 anos de "Gossip Girl". "Essa série foi a minha faculdade. Foi a minha educação, minha vida social, meu trabalho árduo, minhas noites viradas e manhãs cedo, meu professor. Nova York e o Silvercup Studios (e às vezes Paris) foram o meu campus por SEIS anos.", escreveu a atriz na legenda.