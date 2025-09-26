Ex de Colin Firth devolve medalha à família real após homenagem a Trump

A estilista e ativista italiana Livia Giuggioli Firth, 56, ex-esposa do ator britânico Colin Firth, fez um protesto incomum: rasgou o diploma de Membro da Ordem do Império Britânico (MBE) e anunciou a devolução da medalha recebida da Família Real.

O que aconteceu

O gesto foi publicado em vídeo no Instagram. Ele veio depois do banquete oferecido pela monarquia britânica ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante sua visita oficial ao Reino Unido.

Livia ganhou a honraria em 2019. A honraria foi concedida por sua atuação em prol de uma cadeia de suprimentos mais justa e menos letal para trabalhadores da moda.

No vídeo ela explicou porque aceitou a homenagem: "Embora eu me oponha ao Império Britânico e aos resquícios desse sistema tóxico, aceitei a homenagem em nome dos muitos ativistas da indústria têxtil que me educaram e apoiaram." Na época, também disse sentir respeito pelo então príncipe Charles, conhecido por sua luta em defesa da justiça social e ambiental.

A relação da ativista com a condecoração mudou após o encontro recente entre a realeza e Trump. Para ela, a recepção no Castelo de Windsor simbolizou apaziguamento e legitimação de alguém que, em sua visão, representa ameaça ao meio ambiente e às populações mais vulneráveis do planeta.

Na verdade, a manifestação da semana passada não me mostrou nada daqueles valores que eu achava que o Rei Charles defendia — ou seu espírito. Em vez disso, foi uma demonstração assustadora e covarde de apaziguamento de alguém que defende a destruição do mundo natural e das pessoas mais vulneráveis da Terra. Livia Giuggioli Firth.

A indignação aumentou ao ver o ex-presidente discursar na Assembleia Geral da ONU, onde sua retórica, segundo Livia, foi amplificada e reforçada. Nesse contexto, rasgar o diploma e devolver a medalha surgiram como formas de expressar que não consegue conciliar os ideais de equidade e justiça que defende com o espetáculo que testemunhou no Reino Unido.

Livia Giuggioli foi casada com Colin Firth por 22 anos, de 1997 a 2019, com divórcio oficializado em 2021. Eles têm dois filhos, Luca e Matteo. O ator, condecorado em 2011 com o título de Comandante da Ordem do Império Britânico (CBE) por sua contribuição ao teatro, ainda não se manifestou sobre a decisão da ex-esposa.

Em sua publicação, Giuggioli Firth concluiu: "Conheço muitos britânicos honrados e decentes que serão incapazes de conciliar seus valores profundamente arraigados de equidade e justiça com a pantomima grotesca que testemunhamos. Acredito que somente tomando uma posição poderemos expressar nossos sentimentos."