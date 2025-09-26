Topo

Entretenimento

Ex-ator de 'Doctor Who' é preso em Londres

São Paulo

26/09/2025 15h14

Noel Clarke, ator britânico conhecido por interpretar Mickey Smith em Doctor Who e por criar o filme Juventude Rebelde, foi preso nesta quinta-feira, 25, em sua residência em Kensington, Londres, segundo informações do The Sun e do The Guardian.

Até o momento, as razões formais para a prisão não foram divulgadas e o ator foi liberado após ser interrogado sob custódia.

De acordo com os veículos, a polícia metropolitana realizou uma revista na casa de Clarke, apreendendo laptops, documentos e outros itens.

Histórico de acusações e processos

A prisão ocorreu após Clarke ter perdido um processo de difamação contra o The Guardian, que em 2021 publicou acusações de má conduta sexual envolvendo mais de 20 mulheres.

O ator, de 49 anos, sempre negou irregularidades, mas foi condenado a pagar ao menos cerca de R$ 21 milhões em custas legais do jornal.

Desde que as alegações vieram à tona, Clarke não atuou de forma relevante em produções televisivas ou cinematográficas. Seu último trabalho em uma série do Reino Unido foi Viewpoint, exibida pela ITV em 2021.

Além de Doctor Who, Clarke participou de produções como Star Trek Into Darkness e Bulletproof.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

'Tudo apodrece': atriz revela como serão cenas com Leonardo em 'Vale Tudo'

União Europeia de Radiodifusão votará sobre participação israelense no Eurovision 2026

Zé Henrique, dupla de Gabriel, é levado a hospital após passar mal em show

Ex-ator de 'Doctor Who' é preso em Londres

Ex de Colin Firth devolve medalha à família real após homenagem a Trump

Onde está Eduardo Tornaghi, ex-ator da Globo que fez voto de pobreza?

Fã invade palco de Natanzinho Lima e morde o cantor: 'Doida do cabrunco'

Mãe de Ludmilla mostra mansão, presente da filha: 'Sonho de criança'

'Academia de Drags' e Silvetty são 'gongados' por Rita Von Hunty e Motta

Dudu Camargo expõe peões em A Fazenda: 'Tá rolando um edredom'

Semana de Moda de Paris vê grande reformulação de estilistas com Chanel e Dior