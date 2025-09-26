Topo

'Êta Mundo Melhor!' hoje (26): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Celso (Rainer Cadete) e Estela (Larissa Manoela) em "Êta Mundo Melhor!" - Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

26/09/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (26) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Candinho diz a Zulma que seu coração pertence a Dita. Estela garante a Dita que falará com Dirce sobre a entrada de Joaquim na escola. Sônia comenta com Francine que Lauro é diferente dos outros homens. Tamires beija Celso, que decide lutar por seu amor por Estela. Zé dos Porcos e Maria Divina constatam que Medeia roubou a esmeralda, e conseguem resgatar a pedra. Celso procura Estela, que sente o perfume de Tamires no ex-namorado. Zulma beija Candinho, e Dita flagra os dois.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

