Topo

Entretenimento

'Êta Mundo Melhor!': Estela despacha Celso e abre as portas para novo amor

Estela (Larissa Manoela) em "Êta Mundo Melhor" - Léo Rosário/Globo
Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léo Rosário/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

26/09/2025 18h48

Uma decisão de Estela vai mudar os rumos da personagem a partir deste sábado (27) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Estela (Larissa Manoela) expulsa Celso (Rainer Cadete) de sua casa. Ela toma essa decisão após perceber, pelo perfume, que o amado beijou Tamires (Monique Alfradique).

Após o término, Estela será sequestrada e conhece novo amor. Túlio (Cadu Libonati) é o personagem que fará sua estreia justamente durante o sequestro e salvará a mocinha.

Ainda no sábado, Dita confronta Candinho, que afirma não gostar de Zulma. Ela fica sensibilizada com o beijo em Candinho, e Carmem percebe.

Asdrúbal nega as compras de Araújo, Celso e Olga, prejudicando o golpe dos três. Candinho diz a Dita que deixará a mansão para que ela e Joaquim permaneçam na casa.

Sônia decide ir para o sítio com Quincas. Estela e Dita convencem Dirce a permitir a permanência de Joaquim na escola. Candinho pede abrigo a Celso, que rejeita Policarpo. Medeia se dá conta de que perdeu a esmeralda. Dita procura Zulma.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 27/9 a 4/10

Brasil enfrenta disputa grande no Oscar, mas pode quebrar 'recorde'

'Êta Mundo Melhor!': Estela despacha Celso e abre as portas para novo amor

Como Sydney Sweeney se transformou e ganhou 13 kg para atuar em novo filme

Justiça condena Crivella por censura a livro durante a Bienal de 2019

Confessa crime e adota o neto: esse foi o final de Raquel na 1ª 'Vale Tudo'

Ruivinha de Marte sobre críticas por fotos de biquíni: 'Me mostro mesmo'

'Tudo apodrece': atriz revela como serão cenas com Leonardo em 'Vale Tudo'

União Europeia de Radiodifusão votará sobre participação israelense no Eurovision 2026

Zé Henrique, dupla de Gabriel, é levado a hospital após passar mal em show

Ex-ator de 'Doctor Who' é preso em Londres