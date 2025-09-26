'Êta Mundo Melhor!': Estela despacha Celso e abre as portas para novo amor
Uma decisão de Estela vai mudar os rumos da personagem a partir deste sábado (27) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Estela (Larissa Manoela) expulsa Celso (Rainer Cadete) de sua casa. Ela toma essa decisão após perceber, pelo perfume, que o amado beijou Tamires (Monique Alfradique).
Após o término, Estela será sequestrada e conhece novo amor. Túlio (Cadu Libonati) é o personagem que fará sua estreia justamente durante o sequestro e salvará a mocinha.
Ainda no sábado, Dita confronta Candinho, que afirma não gostar de Zulma. Ela fica sensibilizada com o beijo em Candinho, e Carmem percebe.
Asdrúbal nega as compras de Araújo, Celso e Olga, prejudicando o golpe dos três. Candinho diz a Dita que deixará a mansão para que ela e Joaquim permaneçam na casa.
Sônia decide ir para o sítio com Quincas. Estela e Dita convencem Dirce a permitir a permanência de Joaquim na escola. Candinho pede abrigo a Celso, que rejeita Policarpo. Medeia se dá conta de que perdeu a esmeralda. Dita procura Zulma.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.