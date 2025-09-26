'Ela é maravilhosa', diz Boca Rosa ao comentar affair com Vitória Strada

Topo

Bianca Andrade, a Boca Rosa, participou do podcast Match o Papo, do Tinder, apresentado por Valentina Bandeira, e falou sobre diferentes momentos da sua vida pessoal e profissional.

Durante a conversa, a influenciadora confirmou que já viveu um affair com a atriz Vitória Strada. O envolvimento já havia sido comentado por fãs nas redes sociais.

Bianca explicou que a relação não seguiu adiante e que hoje elas mantêm uma amizade. "Vitória é maravilhosa, uma fofa", afirmou.

Namoro com Diego Cruz

Além de recordar experiências do passado, Bianca falou sobre o atual namoro com o ator e influenciador Diego Cruz. Ela contou que o primeiro contato aconteceu em um after do Numanice, projeto musical da cantora Ludmilla. Apesar de já acompanhar Diego nas redes sociais, foi nesse evento que a aproximação ocorreu.

Bianca relatou que em outros relacionamentos se sentiu julgada por priorizar a carreira e a maternidade. Segundo ela, a relação com Diego trouxe uma nova forma de lidar com a vida amorosa, já que o namorado respeita seu espaço e sua rotina profissional.

Experiência no BBB 20

Durante a entrevista, Bianca também comentou a participação no Big Brother Brasil 20. Para a influenciadora, o programa trouxe grande visibilidade, mas também exigiu lidar com críticas e questionamentos.

Ela afirmou que o período no reality acelerou aprendizados e destacou a importância do autoconhecimento para enfrentar a exposição. Segundo Bianca, o processo foi necessário para compreender melhor sua própria trajetória.

Bianca ainda mencionou o apresentador Fred Bruno, pai de seu filho. Ela afirmou que os dois têm uma boa convivência e o definiu como um "parceirão", destacando a parceria na criação da criança.

