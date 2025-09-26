Topo

Chico questiona postura de Dudu Camargo em A Fazenda: 'É oco por dentro?'

do UOL

Do UOL, em São Paulo

26/09/2025 12h09

Dudu Camargo já planeja a próxima roça e demonstra preocupação com a reação do público, apontam Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Chico Barney observa que Dudu está mais preocupado com sua imagem do que com as relações dentro da casa. Ele questiona se o fazendeiro mostra quem realmente é ou se vive um personagem para agradar a audiência.

Talvez essa imitação que ele faz do Silvio Santos... A brincadeirinha que ele faz lá. Tudo isso, na minha opinião, é um jeito de se esconder. Quem é Dudu Camargo? O que pensa Dudu Camargo para além da figura midiática? Nós ainda não conhecemos quem é o Eduardo. Quem é o jovem de 27 anos, cheio de sonhos e de frustrações? Nós não conhecemos essa pessoa ainda. Nós conhecemos apenas uma máscara, uma imitação, um invólucro a respeito de uma pessoa que não existe. Sabe aquela história de é impossível entrar num reality show de confinamento de 24 horas e viver um personagem? Agora, dez dias de programa, até um pouco mais já, nós estamos vendo um personagem. Ou será que ele é só isso? Ou será que Dudu Camargo é oco por dentro? O que ele tem para nos oferecer? São perguntas, não são críticas, são perguntas.
Chico Barney

Bárbara sugere que Dudu pode ter se perdido no próprio papel, tornando a busca por aprovação do público sua única motivação dentro do reality. Para ela, o comportamento do fazendeiro levanta dúvidas sobre suas reais intenções.

Pode ser que de tanto querer ser esse personagem, ele se tornou esse personagem. E é o único assunto que ele tem, o modo de vida dele é isso. A audiência, o que estão pensando, o que querem ver. Talvez ele se perdeu dentro desse próprio personagem e ele se tornou essa pessoa.
Bárbara Saryne

A Fazenda: 'Delegação de tarefas de Dudu gerou caos', elogia Bárbara Saryne

Foi um bom programa, porque não só a Roça foi interessante, né? Todo dia ali, a delegação do Dudu, as brigas que rolaram ao longo do dia. Ontem, quando a gente estava aqui no Central, já estava rolando uma treta, por exemplo, e a gente conseguiu assistir ali na edição. Então, foi um programa legal.
Bárbara Saryne

