Dudu alfineta jogo de peoas em A Fazenda 17: 'Duas biscates'
Em uma conversa com Tàmires e Yoná na tarde de hoje na sede de A Fazenda 2025 (Record), Dudu Camargo detonou Saory e Duda.
O que aconteceu
Dudu criticou a postura das peoas. "A Duda virou uma biscate e tá usando os homens aqui! Igual a Saory... as duas!"
Yoná apontou que é uma estratégia. "É o jogo delas."
O Fazendeiro retrucou a aliada. "Jogo de sedução?"
É o tiro pela culatra.
Yoná
Mais cedo, Dudu havia apontado que Duda estava debaixo do edredom com Luiz Mesquita.
A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gabily?
Resultado parcialTotal de 5574 votos
11,30%
0,05%
2,03%
10,73%
0,13%
3,77%
36,56%
0,05%
0,04%
0,14%
0,11%
0,04%
2,33%
0,11%
0,13%
0,32%
0,04%
1,35%
0,07%
0,30%
0,13%
3,05%
0,04%
0,54%
26,66%