Dudu alfineta jogo de peoas em A Fazenda 17: 'Duas biscates'

Colaboração para Splash, em São Paulo

Em uma conversa com Tàmires e Yoná na tarde de hoje na sede de A Fazenda 2025 (Record), Dudu Camargo detonou Saory e Duda.

O que aconteceu

Dudu criticou a postura das peoas. "A Duda virou uma biscate e tá usando os homens aqui! Igual a Saory... as duas!"

Yoná apontou que é uma estratégia. "É o jogo delas."

O Fazendeiro retrucou a aliada. "Jogo de sedução?"

É o tiro pela culatra.

Yoná

Mais cedo, Dudu havia apontado que Duda estava debaixo do edredom com Luiz Mesquita.