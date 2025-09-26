Topo

Entretenimento

Dudu Camargo expõe peões em A Fazenda: 'Tá rolando um edredom'

A Fazenda 17: Dudu Camargo explanou affair de Duda e Mesquita - Antonio Chahestian/Record
A Fazenda 17: Dudu Camargo explanou affair de Duda e Mesquita Imagem: Antonio Chahestian/Record
do UOL

Colaboração para Splash

26/09/2025 13h46

Dudu Camargo, 27, expôs a intimidade entre Duda Wendling, 19, e Luiz Mesquita, 31, para os demais peões de A Fazenda 17 (Record).

O que aconteceu

O ex-âncora do SBT contou que a atriz estava curtindo um edredom ao lado do filho de Otávio Mesquita. "Vai lá ver! Tá rolando um edredom", explanou ele. "Agarradinhos? Conchinha amiga?", surpreendeu-se uma peoa, querendo saber mais detalhes.

Relacionadas

Fora da Beija-Flor, Brunna Gonçalves é anunciada como musa da Grande Rio

Piovani apoia crítica polêmica a famosas no Carnaval: Roubo de protagonismo

Rayane ameaça sujar roupas de Saory com fezes em A Fazenda 17: 'Botar cocô'

Dudu atribuiu o interesse de Duda em Luiz ao fato de ele se parece com o cantor João Gomes, 23, ex-namorado dela. "Mas eu sei por quê! Porque ela, lá fora, namorou o João Gomes, e ele parece o Mesquita."

Os demais peões, entretanto, discordaram que exista tal semelhança entre os dois rapazes. "Que horas?", rebateu um peão, pondo em cheque a tese de Dudu. "No rosto! É branco, o nariz [parece]...", insistiu o ex-pupilo de Silvio Santos.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Fã invade palco de Natanzinho Lima e morde o cantor: 'Doida do cabrunco'

Mãe de Ludmilla mostra mansão, presente da filha: 'Sonho de criança'

'Academia de Drags' e Silvetty são 'gongados' por Rita Von Hunty e Motta

Dudu Camargo expõe peões em A Fazenda: 'Tá rolando um edredom'

Semana de Moda de Paris vê grande reformulação de estilistas com Chanel e Dior

Dona de Mim: Ayla e Filipa vivem 2 momentos terríveis em um só capítulo

Alice Wegmann explica ausência de barriga em 'Vale Tudo': 'Dei risada'

Harry Potter: qual a ordem certa para assistir aos filmes do bruxo?

Güllü, famosa cantora turca, morre ao cair do 6º andar de prédio

Rita Cadillac: 'Tive que largar meu filho para sobreviver'

A Fazenda: 'Delegação de tarefas de Dudu gerou caos', elogia Bárbara Saryne