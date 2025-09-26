Topo

'Dona de Mim' hoje (26): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Filipa (Cláudia Abreu) em "Dona de Mim"
Filipa (Cláudia Abreu) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

26/09/2025 09h00

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (26) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Isabela se preocupa com Filipa. Davi lembra que Jaques prometeu segredo para Olívia sobre sua paternidade. Bárbara e Ryan sentem ciúmes do noivado de Marlon e Kami. Breno se incomoda com o presente de Leo para os bebês. Feital obriga Ryan a esconder armas no salão de Fabiana. Jaques tenta expulsar Leo da festa, mas Ayla a defende. Marlon e Kami ficam noivos. Por uma confusão de Filipa, Ayla acaba descobrindo que Jaques é seu pai biológico. Jaques afirma a Rosa e Samuel que Olívia foi o amor de sua vida. Filipa está em crise, e Isabela se desespera.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

