Dona de Mim: Ayla e Filipa vivem 2 momentos terríveis em um só capítulo

Ayla (Bel Lima) e Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim"
Ayla (Bel Lima) e Filipa (Claudia Abreu) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

26/09/2025 13h30

"Dona de Mim" vai apresentar uma grande reviravolta no capítulo de hoje (26). Ayla (Bel Lima) vai viver, talvez, o maior choque de sua vida.

O que vai acontecer

Chá-revelação dos gêmeos de Ayla (Bel Lima) vai virar palco de uma descoberta bombástica. Filipa (Cláudia Abreu) trocará os envelopes, e, em vez de revelar o sexo dos bebês, Ayla surpreenderá a todos com uma revelação de família.

Antes da confusão, Ayla e Caco (Pedro Alves) vão embalar o clima com um dueto de "Sonho Meu". Em seguida, chega o momento aguardado.
"Será que são dois meninos? Duas meninas?", provoca Ayla, arrancando risadas da plateia.

Mas, enquanto lê o documento preparado por Filipa, a alegria se transforma em espanto. "Os marcadores moleculares, em todos os locos analisados, evidenciaram que os alelos do suposto pai Jaques Rubin Boaz são coincidentes com os alelos paternos obrigatórios encontrados no filho Davi Levy Boaz. Que palhaçada é essa, gente?", questiona, visivelmente abalada.

Ayla (Bel Lima) e Jaques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Ayla (Bel Lima) e Jaques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim'
Imagem: Reprodução/Globo

Diante do choque coletivo, Jaques (Marcello Novaes), que está no palco ao lado de Davi (Rafael Vitti), decide falar a verdade. "Não queria que você descobrisse desse jeito... Sim, eu sou pai do Davi. E seu também", dispara, deixando todos atônitos.

A revelação cai como uma bomba na família Boaz. O clima de festa se transforma em suspense, com Ayla tentando absorver a notícia de que o tio é, na verdade, seu pai.

Nesse mesmo capítulo, Filipa (Claudia Abreu) terá uma crise após ficar sem seus medicamentos. A recaída deixará Isabela desesperada e ninguém saberá que tudo aconteceu por culpa de Jaques, que trocou a medicação da cunhada.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

