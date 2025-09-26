A Fazenda: 'Delegação de tarefas de Dudu gerou caos', elogia Bárbara Saryne

A eliminação de Gabily e a liderança de Dudu Camargo marcaram uma semana movimentada em A Fazenda. Para Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL, o programa ganhou força com os conflitos gerados pela divisão de tarefas e a postura do fazendeiro, o que agitou as alianças e expôs fragilidades entre os participantes.

Foi um bom programa, porque não só a Roça foi interessante, né? Todo dia ali, a delegação do Dudu, as brigas que rolaram ao longo do dia. Ontem, quando a gente estava aqui no Central, já estava rolando uma treta, por exemplo, e a gente conseguiu assistir ali na edição. Então, foi um programa legal.

Bárbara Saryne

Chico Barney destaca que Dudu Camargo, mesmo sendo alvo de críticas, movimenta o jogo e cria situações que prendem o público. Ele compara o fazendeiro a outros nomes polêmicos de realities, ressaltando a importância do personagem para a dinâmica do programa.

O Dudu está ajudando bastante a Fazenda a ter conteúdo, né? Se o programa de ontem foi bom, parte da responsabilidade talvez seja dele, não é verdade?

Chico Barney

Bárbara observa que Dudu, apesar de provocar desconforto, também trabalha e se envolve nas tarefas, enquanto Carol e Rayane se uniram para criticá-lo. Ela defende que ninguém deve ter paz no reality e que as consequências das atitudes de Dudu são naturais do jogo.

Eu acho que ninguém tem que ter paz. E ele quis causar o caos, agora ele também tem que enfrentar essas consequências. Ele faz parte do programa, que às vezes ele age só como diretor, mas ele faz parte, ele é uma peça principal desse jogo e também não pode ter uma vida confortável lá dentro. Então, palmas pra Rayane.

Bárbara Saryne

A eliminação de Gabily também gerou debate. Chico Barney avalia que a influenciadora entrou com uma estratégia equivocada, tentando ser ?boazinha? em um ambiente que valoriza personalidade forte e até atitudes polêmicas.

Eu acho que a Gabília entrou com uma ideia errada do que é a Fazenda. Eu acho que ela tentou ser boazinha demais, e a Fazenda é maldade e pior. Ela entrou com um discurso de boazinha, ela teve atitudes cretiníssimas, tentou justificar com um papo de boazinha, e aí ficou um personagem muito mal construído. Eu acho que faltou maldade na Gabi.

Chico Barney

E o público da Fazenda gosta de quem é cretino, mas não basta ser cretino, tem que ser um cretino que assume que é cretino.

Bárbara Saryne

Talvez essa imitação que ele faz do Silvio Santos... A brincadeirinha que ele faz lá. Tudo isso, na minha opinião, é um jeito de se esconder. Quem é Dudu Camargo? O que pensa Dudu Camargo para além da figura midiática? Nós ainda não conhecemos quem é o Eduardo. Quem é o jovem de 27 anos, cheio de sonhos e de frustrações? Nós não conhecemos essa pessoa ainda. Nós conhecemos apenas uma máscara, uma imitação, um invólucro a respeito de uma pessoa que não existe. Sabe aquela história de é impossível entrar num reality show de confinamento de 24 horas e viver um personagem? Agora, dez dias de programa, até um pouco mais já, nós estamos vendo um personagem. Ou será que ele é só isso? Ou será que Dudu Camargo é oco por dentro? O que ele tem para nos oferecer? São perguntas, não são críticas, são perguntas.

Chico Barney

LIVES

Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

Veja a íntegra: