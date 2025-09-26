Produtor de 'The Office' conta 'teste final' para aprovar derivado da série

Aclamado por revolucionar a comédia de televisão com a versão americana de "The Office", o produtor Greg Daniels está de volta a um formato que domina: o mockumentary, também conhecido como falso documentário. Desta vez, a câmera fictícia acompanha o mundo do jornalismo local em crise na nova série "The Paper", co-criada e comandada ao lado de Michael Koman ("Nathan for You").

Em entrevista coletiva na qual Splash esteve presente, a dupla de showrunners revelou os bastidores da criação, a escolha do elenco e por que a história de um pequeno jornal é a mais adequada para os tempos atuais.

A conexão com o trabalho anterior de Daniels não é mera coincidência. Após anos resistindo a ideias que pudessem "diluir" o legado de "The Office", ele sentiu ser o momento apropriado para criar algo com a mesma tonalidade, uma vez que a produção encerrou há 15 anos. "Eu realmente acho que os fãs da série apreciariam mais algo com aquele tom", explicou Daniels.

O ponto de partida conceitual veio de um elemento em comum: o papel. "A conexão era o papel, já que [em 'The Office'] eles vendiam papel. E a ideia de que o papel era visto por outro conglomerado como somente mais uma commodity... eles não apreciavam a importância incrível para a democracia e para a cultura dos jornais". "The Office" acompanha o dia a dia disfuncional dos funcionários da empresa Dunder Mifflin, onde o chefe Michael Scott (Steve Carell) cria situações constrangedoras, enquanto os colegas tentam sobreviver ao tédio e às absurdas dinâmicas de trabalho.

Equipe do Toledo Truth Teller em 'The Paper' Imagem: John P. Fleenor/PEACOCK

Para a dupla, o teste final para seguir com a produção foi o quanto eles consumiriam o mesmo conteúdo caso ele fosse real."A prova para saber se um assunto é bom para uma comédia documental seria: eu assistiria a isso se fosse um documentário de verdade? E eu assistiria definitivamente a um documentário real em um jornal local sobre pessoas tentando sobreviver", disse Koman. "Então, para mim, pareceu que isso poderia parecer real".

"The Paper" reúne nomes como Domhnall Gleeson ("Star Wars", "Ex-Machina") no papel central de um idealista que tenta salvar o jornal Toledo Truth Teller, ao lado de talentos menos conhecidos do grande público, como Sabrina Impacciatore ("The White Lotus").

Jornalismo, fake news e a busca pela verdade

Ao situar a série em uma redação, "The Paper" inevitavelmente tangencia questões contemporâneas, como a desinformação. No entanto, a abordagem é mais fundamental. "Os personagens não são jornalistas profissionais, são pessoas inspiradas pela missão. Eles estão aprendendo o Jornalismo básico, vivenciando", explicou Daniels.

Há muitas questões éticas e práticas que surgem para eles sobre como verificar as coisas. Acho que é bom para as pessoas notarem que elas têm que checar as informações duas vezes.

Greg Daniels

Koman ressalta que o foco está no básico. "Acho que muitos dos grandes problemas reais com os quais o jornalismo vive hoje são avançados demais para o que a maioria dos personagens está lidando. Eles estão realmente somente tentando entender o que significa ser um jornalista".

Michael Koman e Greg Daniels na premiere de 'The Paper', em Los Angeles Imagem: Variety via Getty Images

Questionados se a série é uma ode à imprensa, os criadores foram enfáticos. "As pessoas têm um enorme reservatório de sentimentos positivos sobre as grandes histórias de jornalismo do passado", refletiu Daniels, esperando que a série possa inspirar um renovado interesse pela área.

Koman vê na narrativa um romantismo pela profissão. "Eu absolutamente romantizo uma certa ideia da imprensa. Acho que se trata de tentar fazer sua ideia romântica do trabalho que você faz se tornar uma realidade moderna, se isso for possível". Daniels acrescentou uma experiência pessoal: "Tenho uma filha no ensino médio que trabalha no jornal da escola. É inspirador ver o jornal escolar abordar assuntos da escola... a crença apaixonada de que, expondo as coisas, eles podem mudar as coisas".

"The Paper" chega hoje à HBO Max e, ao longo de dez episódios, promete ser uma herdeira espiritual de "The Office", misturando o humor característico do mockumentary com um olhar afetuoso e atual sobre a luta pela sobrevivência de uma instituição fundamental para a democracia, o jornalismo.