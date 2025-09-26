Topo

Entretenimento

Produtor de 'The Office' conta 'teste final' para aprovar derivado da série

Domhnall Gleeson vive Ned em "The Paper" - Aaron Epstein/PEACOCK
Domhnall Gleeson vive Ned em 'The Paper' Imagem: Aaron Epstein/PEACOCK
Fernanda Talarico
do UOL

De Splash, em São Paulo

26/09/2025 12h00

Aclamado por revolucionar a comédia de televisão com a versão americana de "The Office", o produtor Greg Daniels está de volta a um formato que domina: o mockumentary, também conhecido como falso documentário. Desta vez, a câmera fictícia acompanha o mundo do jornalismo local em crise na nova série "The Paper", co-criada e comandada ao lado de Michael Koman ("Nathan for You").

Em entrevista coletiva na qual Splash esteve presente, a dupla de showrunners revelou os bastidores da criação, a escolha do elenco e por que a história de um pequeno jornal é a mais adequada para os tempos atuais.

A conexão com o trabalho anterior de Daniels não é mera coincidência. Após anos resistindo a ideias que pudessem "diluir" o legado de "The Office", ele sentiu ser o momento apropriado para criar algo com a mesma tonalidade, uma vez que a produção encerrou há 15 anos. "Eu realmente acho que os fãs da série apreciariam mais algo com aquele tom", explicou Daniels.

Relacionadas

Filme de terror é censurado na China e casal gay é alterado para hetero

Severo quer parar de falar da retomada do cinema: 'Vamos seguir em frente'

Cenas violentas e indignação: entenda a treta que adiou 'A Especialista'

O ponto de partida conceitual veio de um elemento em comum: o papel. "A conexão era o papel, já que [em 'The Office'] eles vendiam papel. E a ideia de que o papel era visto por outro conglomerado como somente mais uma commodity... eles não apreciavam a importância incrível para a democracia e para a cultura dos jornais". "The Office" acompanha o dia a dia disfuncional dos funcionários da empresa Dunder Mifflin, onde o chefe Michael Scott (Steve Carell) cria situações constrangedoras, enquanto os colegas tentam sobreviver ao tédio e às absurdas dinâmicas de trabalho.

Equipe do Toledo Truth Teller em 'The Paper' - John P. Fleenor/PEACOCK - John P. Fleenor/PEACOCK
Equipe do Toledo Truth Teller em 'The Paper'
Imagem: John P. Fleenor/PEACOCK

Para a dupla, o teste final para seguir com a produção foi o quanto eles consumiriam o mesmo conteúdo caso ele fosse real."A prova para saber se um assunto é bom para uma comédia documental seria: eu assistiria a isso se fosse um documentário de verdade? E eu assistiria definitivamente a um documentário real em um jornal local sobre pessoas tentando sobreviver", disse Koman. "Então, para mim, pareceu que isso poderia parecer real".

"The Paper" reúne nomes como Domhnall Gleeson ("Star Wars", "Ex-Machina") no papel central de um idealista que tenta salvar o jornal Toledo Truth Teller, ao lado de talentos menos conhecidos do grande público, como Sabrina Impacciatore ("The White Lotus").

Jornalismo, fake news e a busca pela verdade

Ao situar a série em uma redação, "The Paper" inevitavelmente tangencia questões contemporâneas, como a desinformação. No entanto, a abordagem é mais fundamental. "Os personagens não são jornalistas profissionais, são pessoas inspiradas pela missão. Eles estão aprendendo o Jornalismo básico, vivenciando", explicou Daniels.

Há muitas questões éticas e práticas que surgem para eles sobre como verificar as coisas. Acho que é bom para as pessoas notarem que elas têm que checar as informações duas vezes.
Greg Daniels

Koman ressalta que o foco está no básico. "Acho que muitos dos grandes problemas reais com os quais o jornalismo vive hoje são avançados demais para o que a maioria dos personagens está lidando. Eles estão realmente somente tentando entender o que significa ser um jornalista".

Michael Koman e Greg Daniels na premiere de 'The Paper', em Los Angeles - Variety via Getty Images - Variety via Getty Images
Michael Koman e Greg Daniels na premiere de 'The Paper', em Los Angeles
Imagem: Variety via Getty Images

Questionados se a série é uma ode à imprensa, os criadores foram enfáticos. "As pessoas têm um enorme reservatório de sentimentos positivos sobre as grandes histórias de jornalismo do passado", refletiu Daniels, esperando que a série possa inspirar um renovado interesse pela área.

Koman vê na narrativa um romantismo pela profissão. "Eu absolutamente romantizo uma certa ideia da imprensa. Acho que se trata de tentar fazer sua ideia romântica do trabalho que você faz se tornar uma realidade moderna, se isso for possível". Daniels acrescentou uma experiência pessoal: "Tenho uma filha no ensino médio que trabalha no jornal da escola. É inspirador ver o jornal escolar abordar assuntos da escola... a crença apaixonada de que, expondo as coisas, eles podem mudar as coisas".

"The Paper" chega hoje à HBO Max e, ao longo de dez episódios, promete ser uma herdeira espiritual de "The Office", misturando o humor característico do mockumentary com um olhar afetuoso e atual sobre a luta pela sobrevivência de uma instituição fundamental para a democracia, o jornalismo.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Chifrudos? Duas traições viram 'Êta Mundo Melhor!' de cabeça para baixo

Chico questiona postura de Dudu Camargo em A Fazenda: 'É oco por dentro?'

Shawn Mendes curte foto de Marquezine e reacende rumores de affair de 2017

Ator de Terra Nostra morou no Retiro dos Artistas nos últimos anos de vida

Produtor de 'The Office' conta 'teste final' para aprovar derivado da série

Biahh Cavalcante deixa o Estrela da Casa

Ex-mordomo expõe atitude de William para reconquistar Kate: Nunca fez antes

Cadê os gêmeos? 'Vale Tudo' some com barriga de grávida de Solange

Cantora turca despenca do sexto andar de prédio e morre aos 51 anos

Padrasto de Virginia Fonseca ganha presente autografado de Vini Jr.

Ticiane Pinheiro faz acordo com a filha Rafa Justus sobre possível mudança para o Rio