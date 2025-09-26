Confessa crime e adota o neto: esse foi o final de Raquel na 1ª 'Vale Tudo'

Raquel Accioli, vivida por Regina Duarte na primeira versão de "Vale Tudo", de 1988, teve uma trajetória ascendente, até chegar no final com a vida financeira tranquila e realizando o sonho ao lado de seu grande amor. Relembre o que aconteceu.

O que aconteceu

Raquel (Regina Duarte) virou proprietária de uma rede de restaurantes chamada Paladar, assim como no remake. Nessa versão, além do investimento de Laudelino e sociedade com Celina, ela ainda venceu um reality culinário, recebendo o prêmio de 1 milhão de reais.

Na versão original, além da guinada profissional, Raquel se mudou para um apartamento de luxo com Poliana (Pedro Paulo Rangel). No remake, mesmo com o empreendimento dando certo, a protagonista praticamente não mudou seu padrão de vida, morando em uma casa de vila lado a lado com os amigos Poliana, Consuêlo e Aldeíde - que também ficou milionária, mas permanece seguindo uma rotina simples.

Regina Duarte e Pedro Paulo Rangel viveram Raquel e Poliana em Vale Tudo de 1988; ao lado, Matheus Nachtergaele e Taís Araújo revivem os personagens Imagem: Irineu Barreto/Agência O Globo e Divulgação/Globo

Em 1988, após o episódio do envenenamento da maionese, não houve reviravolta envolvendo o fechamento da empresa a mando de Odete. Isso foi o que aconteceu no remake. Celina foi desmascarada por Maria de Fátima e foi chantageada a vender sua parte - a maior na sociedade - para a irmã, que anunciou o encerramento da Paladar.

Diferente da reedição, na primeira versão, a trajetória de Raquel foi ascendente do começo ao fim; não houve derrocada no meio do processo. É essa a crítica principal que a própria intérprete, Taís Araújo, 46, fez aos rumos escolhidos para sua personagem.

Zilka Salaberry fez Ruth e Regina Duarte fez Raquel Acioly em 'Vale Tudo' de 1988 Imagem: Divulgação/Globo

Confessa ter matado Odete, mas delegado não acredita

No desfecho da trama original, Raquel foi considerada suspeita pelo assassinato de Odete Roitman, papel de Beatriz Segall. Em depoimento à polícia, ela chegou a confessar o crime para tentar livrar Ivan (Antonio Fagundes) da cadeia. Ela acreditava que o namorado tivesse cometido o crime.

No entanto, ao ser testada pelo delegado, errou ao apontar a arma usada no assassinato. Além disso, durante seu depoimento, Ivan surge para confessar outro crime: o de corrupção. Ele é condenado a dois anos e um mês de prisão, mas ganha liberdade condicional após cumprir pouco mais de um ano.

Raquel (Regina Duarte) e Ivan (Antonio Fagundes) na delegacia no final de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

A novela também deu espaço para a relação entre Raquel e Maria de Fátima, interpretada por Gloria Pires. Entre as cenas marcantes está a que Raquel resgata seu neto, filho da vilã com César, vendido para estrangeiros.

Maria de Fátima implora a ajuda da mãe antes de se casar com príncipe italiano bilionário. No fim, Raquel mostra esperança ao comentar que a jovem estava trabalhando em uma loja de roupas, contudo, Maria de Fátima surge para assumir que não deixará de ser oportunista.

Eu tentei. Você sabe que eu tentei, mas eu não tenho jeito para isso. Eu gosto de você. Por favor. Você é avó, você gosta dele [do filho dela]. Cuida dele pra mim Maria de Fátima, no último capítulo em 1988

Maria de Fátima estrega filho à estrangeira e Raquel resgata o neto depois em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Raquel também aparece ao lado de Heleninha (Renata Sorrah), após esta superar o alcoolismo. Muito bem de vida, Raquel vai a uma exposição da agora amiga e compra um dos quadros, evidenciando a nova fase da artista e a amizade construída entre as duas.

Sucesso profissional, romance com Ivan após a prisão e criação do filho de Fátima marcam final de Raquel. No dia em que Ivan deixa a cadeia, pouco mais de um ano depois, Raquel é a primeira a recebê-lo na saída. Mais tarde, ele assume o cargo de vice-presidente da TCA, nomeado por Afonso (Cassio Gabus Mendes) e compra uma casa à beira-mar para viver com ela e o filho de Maria de Fátima.

Raquel (Regina Duarte) e Ivan (Antonio Fagundes) em Vale Tudo de 1988 Imagem: Reprodução/Globo

