Como Sydney Sweeney se transformou e ganhou 13 kg para atuar em novo filme

Para dar vida à boxeadora prodígio Christy Martin, 57, integrante do Hall da Fama do Boxe Internacional, Sydney Sweeney, 28, passou por uma transformação física extrema.

O que aconteceu

A atriz ganhou 13 kg em três meses de treinamento intenso. O preparo foi realizado sob a direção de David Michôd para o filme biográfico "Christy", que estreia em novembro.

Eu treinava três vezes por dia, todos os dias. Pesos de manhã por uma hora, kickboxing por duas horas ao meio-dia e musculação novamente à noite por mais uma hora. Sweeney durante o TIFF (Festival Internacional de Cinema de Toronto)

Além da rotina de treinos, ela seguiu uma dieta rigorosa. Seu cardápio era rico em frango, smoothies, shakes de proteína e conservas de frutas, para sustentar o ganho de massa muscular e a energia necessária para as filmagens.

Mais do que mudanças físicas, Sydney mergulhou na personalidade de Christy Martin. A atriz destacou a experiência de treinar com uma equipe de treinadores, personal trainers e nutricionistas, descrevendo o processo como poderoso e transformador.

Eu realmente senti o poder da Christy enquanto me transformava. Ser capaz de me perder e me tornar um recipiente para outra pessoa é meu sonho. Sydney Sweeney

Para alcançar o máximo de realismo, Sweeney e os colegas de elenco realizaram lutas de boxe de verdade nas filmagens, sem o uso de dublês. Esse método resultou em hematomas e até concussões.

Em cada briga que você vê, a gente está se socando. Estamos com força total. Eu sempre acreditei que não seria possível fazer parecer real se fosse um dublê ou se os golpes fossem simulados. Sydney Sweeney

Interpretar uma figura inspiradora trouxe também pressão e nervosismo. Sweeney confessou estar apreensiva por ter a própria Christy Martin presente no set. Com o tempo, a atriz criou uma conexão genuína com a boxeadora:

Depois que você passa um tempo com a Christy, a conhece melhor e se aproxima, você quer tê-la por perto o tempo todo. Eu adorava a presença dela. Todos nós realmente gostávamos da energia e do espírito dela. Sydney Sweeney

O filme "Christy" estreou no TIFF e terá lançamento nos cinemas dos EUA em 7 de novembro. Até o momento, nenhuma previsão para o lançamento do filme no Brasil foi anunciada. Sweeney reafirmou que o foco está totalmente na personagem e na história de Christy Martin, deixando de lado polêmicas externas, como campanhas de moda.