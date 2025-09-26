Topo

Chifrudos? Duas traições viram 'Êta Mundo Melhor!' de cabeça para baixo

Celso (Rainer Cadete) em "Êta Mundo Melhor" - Divulgação/Globo
Celso (Rainer Cadete) em 'Êta Mundo Melhor'
O capítulo de hoje (26) de "Êta Mundo Melhor!" será marcado por beijos inesperados e desavenças de casais. Veja detalhes das cenas a seguir.

O que vai acontecer

Aflito, Candinho diz a Zulma que seu coração pertence a Dita. No entanto, a tentativa de se esquivar da oportunista não dá certo. Zulma beija Candinho, e Dita acaba flagrando os dois.

Estela também passará por um momento constrangedor em encontro com Celso. Tamires vai beijar Celso, que decide lutar por seu amor por Estela e vai encontrá-la. Assim que os dois se veem, Estela sente o perfume de Tamires no ex-namorado.

Estela desiste de Celso?

Estela (Larissa Manoela) viverá momentos de terror após ser sequestrada por Ernesto (Eriberto Leão). A mocinha ficará em perigo até ser resgatada por Túlio (Cadu Libonati), personagem que fará sua estreia justamente durante o sequestro.

Encharcada, com os cabelos em desalinho e a roupa rasgada, a jovem será deixada à deriva. É nesse instante que Túlio, remando em um pequeno barco, a avistará. Ele conseguirá puxá-la para a margem, mas Estela, exausta e ferida, acabará desmaiando em seus braços.

A cena marcará a chegada de Túlio à novela e abrirá um novo rumo para a história da enfermeira. Enquanto isso, Celso (Rainer Cadete) e Anabela (Isabelly Carvalho) ficarão aflitos com o desaparecimento de Estela, iniciando uma busca desesperada pela represa.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

