Cantora turca despenca do sexto andar de prédio e morre aos 51 anos
A cantora turca Gül Tut morreu aos 51 anos após cair do sexto andar de um prédio.
O que aconteceu
Conhecida como Güllü, ela despencou do seu apartamento em Yalova, Turquia, na madrugada de hoje (26). Tuberk Yaz, seu filho, confirmou a morte nas redes sociais e afastou rumores de suicídio: "Estou publicando esta mensagem para compartilhar notícias tristes. Os relatos de suicídio que circulam nas redes sociais são infundados. Que ela descanse em paz."
Relatos apontam que ela estaria se divertindo com a filha e uma amiga por volta da 1h30 da madrugada, quando se sentiu mal e caiu de uma altura de cerca de 20 metros, de acordo com site turco Hurriyet. "Quando agentes chegaram ao endereço, foi constatado que a artista conhecida como 'Güllü', Gül Tut, caiu da janela enquanto se divertia com sua filha e a amiga dela, e o exame da equipe revelou que ela havia morrido", informou o governo de Yalova em comunicado.
Güllü iniciou a carreira aos 15 anos e atingiu fama com músicas romani. O povo romani, conhecido como cigano, é um grupo com origem indiana. Ela tem hits e acumula mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify.
A polícia abriu investigação, mas acredita que o caso tenha sido acidental.