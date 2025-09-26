Topo

Brunna Gonçalves é a nova musa da escola de samba Grande Rio após saída da Beija-Flor

26/09/2025

Brunna Gonçalves, bailarina e esposa de Ludmilla, retornará ao carnaval como nova musa da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, de Duque de Caxias. O anúncio foi realizado na noite dessa quinta-feira, 25, nas redes sociais. A novidade chega dois dias após sua saída da Beija-Flor de Nilópolis.

Na postagem do anúncio, Ludmilla recebe uma ligação do presidente da escola, Milton Perácio. Ele relembra que a cantora também é de Duque de Caxias e avisa que ela e sua família serão bem-vindas na escola.

Em seguida, Brunna anuncia que fará parte da Grande Rio: "Grande Rio, sou de vocês!"

Em outro comentário da postagem, a bailarina comemora: "Obrigada por me abraçarem, Grande Rio! A dança, o samba, tá no meu sangue."

"Obrigada por me dar a oportunidade de continuar mostrando a minha arte. Espero poder representar vocês com maestria na Sapucaí. Vamos que 2026 é logo ali", finalizou.

Saída de Brunna da Beija-Flor

A saída repentina de Brunna da Beija-Flor foi descrita com gratidão por ela. Em uma postagem, afirmou que foi uma despedida que a "pegou de surpresa".

"No último carnaval, realizei um sonho maior ainda: ser campeã sambando com a minha filha no ventre, já na fase final da minha gestação, só eu sei o quão difícil foi estar ali, mas o meu compromisso e respeito com a escola sempre foi uma prioridade. Foi pleno, foi inesquecível, foi um encontro de gerações. Fui muito feliz!", escreveu.

Silvana, mãe de Ludmilla e sogra de Brunna, rebateu sobre o ocorrido: "Tenho certeza de que você brilhará muito mais ainda nessa avenida! Que venha uma escola que valorize verdadeiramente a musa que você é, dedicada a fazer sempre o seu melhor. Eu te amo!".

Grande Rio e Virgínia Fonseca

A influenciadora Virginia Fonseca foi coroada como rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio no último sábado, 20. Ela herda o posto até então ocupado por Paolla Oliveira, que esteve presente na quadra da escola para a transmissão do reinado. A passagem de bastão agitou as redes sociais e dividiu opiniões sobre a escolha da agremiação.

O evento para a passagem da faixa reacendeu polêmicas iniciadas quando Virgínia foi anunciada pela escola de Duque de Caxias, em maio deste ano. Desde então, a influenciadora foi ironizada até mesmo pelo Fantástico, que a chamou de "Rainha de BETeria" no quadro humorístico Isso a Globo Não Mostra.

A influenciadora foi convocada a depor como testemunha na CPI das Bets. Nas redes sociais, muitos questionam a escolha e a conexão de Virgínia com o samba.

