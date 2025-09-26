Topo

Entretenimento

Biahh Cavalcante deixa o Estrela da Casa

São Paulo

26/09/2025 11h55

Biahh Cavalcante é a eliminada da vez no Estrela da Casa. Nessa quinta-feira, 25, a cantora recebeu a pior nota do festival musical do reality. Com a média de 8,56, ela se despediu do programa após apresentar Diz Pra Mim. Os outros colocados que quase deixaram a disputa foram Sudário, com 8,73, e Janício, com 8,72. A cantora Hanii, por sua vez, recebeu a maior nota da semana.

Ela revelou que acredita em Brenno como maior compositor da casa e que torce para que Bea ganhe o Estrela da Casa. Brenno foi eliminado antes da cantora de sertanejo, na segunda-feira, 15.

"Sinto (que houve) uma transformação até agora. Eu sentia que ia sair com trinta dias de programa", afirmou.

Mais tarde, ela completou que suas expectativas foram superadas no programa. "Na parte da composição em grupo, eu achei que seria um 'bicho de sete cabeças', e me dei muito bem."

"Aprendi a me comunicar muito mais, a falar na hora certa", finalizou.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Aposentado das novelas, ator exibe plantação de maconha no RJ

Chifrudos? Duas traições viram 'Êta Mundo Melhor!' de cabeça para baixo

Chico questiona postura de Dudu Camargo em A Fazenda: 'É oco por dentro?'

Shawn Mendes curte foto de Marquezine e reacende rumores de affair de 2017

Ator de Terra Nostra morou no Retiro dos Artistas nos últimos anos de vida

Produtor de 'The Office' conta 'teste final' para aprovar derivado da série

Biahh Cavalcante deixa o Estrela da Casa

Ex-mordomo expõe atitude de William para reconquistar Kate: Nunca fez antes

Cadê os gêmeos? 'Vale Tudo' some com barriga de grávida de Solange

Cantora turca despenca do sexto andar de prédio e morre aos 51 anos

Padrasto de Virginia Fonseca ganha presente autografado de Vini Jr.