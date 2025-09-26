Ator de Terra Nostra morou no Retiro dos Artistas nos últimos anos de vida

O trabalho do ator Lafayette Galvão pode ser rememorado nas reprises de "A Viagem" (1994) e "Terra Nostra" (1999), ambas nas tardes da Globo. Splash mostra a carreira do ator que faleceu em 2019.

O que aconteceu

Nascido em Pouso Alegre, Minas, Lafayette construiu uma carreira sólida e discreta na televisão. Estreou em 1965, na novela "Rosinha do Sobrado", e atuou em diversas emissoras, como Globo e Manchete.

Ao longo de mais de cinco décadas, interpretou papéis marcantes e também se destacou como roteirista e escritor. Em 1977, por exemplo, criou a série "Sinhazinha Flô", exibida pela Globo.

Lafayette Galvão e Daniele Winits em 'Corpo Dourado' Imagem: Acervo Globo

Em "A Viagem", deu vida a André, personagem do céu da trama; em Terra Nostra, interpretou Cesquim. Além destas duas, esteve em muitas outras novelas famosas, como "América", "O Cravo e a Rosa", "Corpo Dourado", "Dona Beija" e "A História de Ana Raio e Zé Trovão".

Seu último trabalho na TV foi em "Malhação ID", em 2009. Na temporada da extinta novela teen, interpretou Emílio, um idoso mal-humorado. Mesmo com a idade avançada, nunca deixou de trabalhar.

Christiane Torloni e Lafayette Galvão em 'A Viagem' Imagem: Acervo Globo

Em 2017, Lafayette decidiu se mudar para o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, onde morou em seus últimos anos de vida. O local acolhe profissionais das artes em situação de vulnerabilidade, oferecendo moradia, alimentação e cuidados médicos. No espaço já moraram mais de seis mil veteranos da televisão, teatro e música.

O veterano morreu em junho de 2019, aos 87 anos, por conta de uma infecção pulmonar que evoluiu para sepse. De acordo com nota oficial do Retiro, ele era "ator, escritor e roteirista, apaixonado pela profissão", e deixou grande admiração entre colegas e amigos.

A reprise de "A Viagem", novela de 1994, escrita por Ivani Ribeiro, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.