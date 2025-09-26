Aposentado das novelas, ator exibe plantação de maconha no RJ

O ator aposentado Mohammed Abdullah, conhecido como Ricardo Petraglia antes de se converter ao islamismo, mostra nas redes sociais a sua plantação de maconha em Xerém, na Baixada Fluminense.

O que aconteceu

Ele tem um habeas corpus para cultivo medicinal da planta. Esse instrumento legal impede que ele seja preso ou tenha suas plantas apreendidas, mas não permite que ele comercialize ou doe plantas ou sementes.

Nas redes sociais, mostra sua rotina de cultivo das plantas e produção de produtos medicinais. No Instagram e no YouTube, dá dicas de plantio, adubação e poda da cannabis, e também mostra como extrai o óleo utilizado como terapia.

Está aposentado de filmes e novelas há dez anos. Sua última novela foi "Os Dez Mandamentos", em 2015. Atualmente, no entanto, está no ar na Globo na reprise de "A Viagem" (1994). Também participou de obras como "Uga Uga" (2000), "Coração de Estudante" (2002) e outras.