Ana Beatriz Nogueira sobre desejo sexual: 'Sou livre para experimentar'

Ana Beatriz Nogueira, 57, falou sobre seu desejo sexual, sua busca pela discrição na vida pessoal e sua abertura para novos relacionamentos

O que aconteceu

A atriz admitiu sobre seu desejo sexual. "Tenho uma liberdade comigo mesma conquistada com o tempo. Não foi sempre assim. Mas hoje é uma delícia, porque não preciso escolher um dado desse cardápio. Sou livre o suficiente para me permitir e experimentar", disse no videocast 'Conversa vai, conversa vem', do Globo.

São tantas opções, não era assim. Você pode conhecer uma mulher trans ou um homem trans e falar: 'Gente!'. E essa coisa de que poder encontrar no mesmo sexo, se apaixonar por uma mulher, é algo que fui pensar bem mais tarde. Os horizontes vão abrindo, por que não? Complementou a artista

De acordo com ela, prefere se manter discreta em sua vida pessoal. "Proteger tudo que é íntimo. Já tenho uma profissão em que me exponho e isso não quer dizer que preciso contar a minha vida. Nada contra. Mas não costumo fazer matérias de revista de celebridade. Não me identifico com essa palavra", indicou.

Ana Beatriz ainda declarou gostar de sua própria companhia e não emendar relacionamentos. "Ser feliz com a gente mesma, disso eu sou boa. Mas tive que amadurecer. Sou uma pessoa de muitos intervalos. Vejo que minhas amigas emendam mais as relações. Preciso de um tempo entre uma e outra", ressaltou.