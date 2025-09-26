Topo

Entretenimento

Ana Beatriz Nogueira sobre desejo sexual: 'Sou livre para experimentar'

Ana Beatriz Nogueira comenta sobre relacionamentos e desejo sexual - Globo/Estevam Avellar
Ana Beatriz Nogueira comenta sobre relacionamentos e desejo sexual Imagem: Globo/Estevam Avellar
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

26/09/2025 08h39

Ana Beatriz Nogueira, 57, falou sobre seu desejo sexual, sua busca pela discrição na vida pessoal e sua abertura para novos relacionamentos

O que aconteceu

A atriz admitiu sobre seu desejo sexual. "Tenho uma liberdade comigo mesma conquistada com o tempo. Não foi sempre assim. Mas hoje é uma delícia, porque não preciso escolher um dado desse cardápio. Sou livre o suficiente para me permitir e experimentar", disse no videocast 'Conversa vai, conversa vem', do Globo.

Relacionadas

Gracyanne Barbosa sofre acidente na Dança dos Famosos

Evaristo Costa revela constrangimento em avião devido a doença rara

Boca Rosa admite affair com Vitória Strada: 'É maravilhosa, uma fofa'

São tantas opções, não era assim. Você pode conhecer uma mulher trans ou um homem trans e falar: 'Gente!'. E essa coisa de que poder encontrar no mesmo sexo, se apaixonar por uma mulher, é algo que fui pensar bem mais tarde. Os horizontes vão abrindo, por que não?Complementou a artista

De acordo com ela, prefere se manter discreta em sua vida pessoal. "Proteger tudo que é íntimo. Já tenho uma profissão em que me exponho e isso não quer dizer que preciso contar a minha vida. Nada contra. Mas não costumo fazer matérias de revista de celebridade. Não me identifico com essa palavra", indicou.

Ana Beatriz ainda declarou gostar de sua própria companhia e não emendar relacionamentos. "Ser feliz com a gente mesma, disso eu sou boa. Mas tive que amadurecer. Sou uma pessoa de muitos intervalos. Vejo que minhas amigas emendam mais as relações. Preciso de um tempo entre uma e outra", ressaltou.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Ana Beatriz Nogueira sobre desejo sexual: 'Sou livre para experimentar'

'Êta Mundo Melhor!' hoje (26): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Gracyanne Barbosa sofre acidente na Dança dos Famosos

Largados e Pelados: brasileira usa a vagina para pescar no reality

Semana dos famosos tem 'barraco' de Virginia e reencontro de Dawson's Creek

Advogada e acusações em outro reality: quem é Yoná, de A Fazenda 17

Viih Tube comemora permanência do pai em A Fazenda: 'Não vivi a sensação'

A Fazenda 2025: Gabily é a primeira eliminada, com 26,95% dos votos

Fora da Beija-Flor, Brunna Gonçalves é anunciada como musa da Grande Rio

Estrela da Casa: Biahh Cavalcante é a sexta eliminada do reality

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 26/9 a 4/10