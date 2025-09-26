Topo

Entretenimento

Alice Wegmann explica ausência de barriga em 'Vale Tudo': 'Dei risada'

Solange (Alice Wegmann) apareceu sem o volume da barriga de grávida da personagem - Reprodução
Solange (Alice Wegmann) apareceu sem o volume da barriga de grávida da personagem Imagem: Reprodução
do UOL

De Splash, em São Paulo

26/09/2025 13h28

Alice Wegmann usou as redes sociais para explicar a polêmica da barriga no capítulo de ontem de "Vale Tudo" (Globo). Telespectadores perceberam que Solange apareceu sem a barriga cenográfica de gestação.

O que aconteceu

Alice explicou que, na verdade, estava usando a barriga e que tudo não passou de um efeito visual causado pelo figurino. "É uma cinta que a gente usa, com elástico... e aquela calça tem um elástico muito grosso. Ela é de cintura alta e escura, então pareceu que eu estava sem barriga, mas era efeito da roupa", justificou.

Relacionadas

Ana Beatriz Nogueira sobre desejo sexual: 'Sou livre para experimentar'

Estrela da Casa: Biahh Cavalcante é a sexta eliminada do reality

Gracyanne Barbosa sofre acidente na Dança dos Famosos

Atriz garantiu aos fãs que a equipe não se esqueceu de colocar o adereço. "Gente, eu já dei tanta risada hoje que viralizou essa coisa aí que a Solange aparece sem barriga. Eu tava de barriga, eu juro por Deus que eu estava com a barriga", completou.

O caso

Personagem foi visitar Afonso (Humberto Carrão) no hospital. A barriga da atriz não parecia estar com o enchimento que simula a gravidez de Solange, usado nos capítulos anteriores.

Espectadores comentaram uma possível falha na continuidade da novela. "Entre colocar uma barriga na Fátima (já que ela e Solange engravidaram muito perto), eles escolheram tirar a barriga da Solange que já tava grande", ironizou um no X.

Splash entrou em contato com a Globo e aguarda. O espaço será atualizado se houver algum comentário.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

Dudu Camargo expõe peões em A Fazenda: 'Tá rolando um edredom'

Semana de Moda de Paris vê grande reformulação de estilistas com Chanel e Dior

Dona de Mim: Ayla e Filipa vivem 2 momentos terríveis em um só capítulo

Alice Wegmann explica ausência de barriga em 'Vale Tudo': 'Dei risada'

Harry Potter: qual a ordem certa para assistir aos filmes do bruxo?

Güllü, famosa cantora turca, morre ao cair do 6º andar de prédio

Rita Cadillac: 'Tive que largar meu filho para sobreviver'

A Fazenda: 'Delegação de tarefas de Dudu gerou caos', elogia Bárbara Saryne

Aposentado das novelas, ator exibe plantação de maconha no RJ

Chifrudos? Duas traições viram 'Êta Mundo Melhor!' de cabeça para baixo

Chico questiona postura de Dudu Camargo em A Fazenda: 'É oco por dentro?'