'Academia de Drags' e Silvetty são 'gongados' por Rita Von Hunty e Motta

do UOL

De Splash, em São Paulo

26/09/2025 14h25

Para marcar a estreia da nova temporada do reality "Academia de Drags", o "Gongada Drag" realizará uma apresentação especial em homenagem ao programa e a apresentadora Silvety Montilla.

O que aconteceu

Evento único acontecerá no dia 7 de outubro, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, em São Paulo. O espetáculo "Gongada" reunirá ex-participantes do reality e outros grandes nomes da cena artística para celebrar a nova fase do aclamado reality.

Idealizado pelo comediante Bruno Motta, um dos pioneiros do stand-up no Brasil, o show é conhecido por sua mistura de comédia, números musicais e a arte drag, trazendo a cada apresentação um elenco diferente, o que torna cada espetáculo uma experiência nova e inesperada.

Silvety dividirá o palco com estrelas como Rita Von Hunty, Gysella Poppovic, Fefe Houston e Slovakia, além do comediante Pahby e do próprio Bruno. O formato do show é inspirado na comédia "roast", onde os artistas "fritam" uns aos outros com irreverência e deboche.

Além da mistura de comédia e montação, o sucesso do Gongada acontece ao colocarmos esses talentos drags e LGBTQIA+s no palco do teatro, em horário nobre, com produção de espetáculo. Bruno Motta

"Gongada Drag" vai homenagear ACADEMIA DE DRAGS
Serviço

Quando: 7 De Outubro - 20h
Onde: Teatro das Artes (Shopping Eldorado)
Quanto: Ingressos a partir de R$ 60
Indicação: 14 anos

