Wesley Safadão desabafa sobre cirurgia de emergência do filho: 'Susto'

do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

25/09/2025 13h57

Wesley Safadão, 37, comentou o drama vivido com a descoberta de um tumor na cabeça de seu filho Yhudy, 14, que passou por uma cirurgia de emergência na sexta-feira (19).

O que aconteceu

Em um vídeo publicado no Instagram, o cantor revelou que a cirurgia durou cerca de três horas. "Susto. Mas para a honra e glória do Senhor, ele já está curado", comemorou. "Foi tudo muito tranquilo, tudo da melhor forma possível", continuou.

Segundo o cantor, os primeiros sinais apareceram de forma inesperada. O sertanejo contou que Yhudy estava no barbeiro quando começou a reclamar de fortes dores de cabeça. "Tinha acabado de cortar o cabelo e disse: 'Pai, eu tô com uma dor na cabeça'". Preocupado, ele examinou o filho e percebeu um calombo. Sem hesitar, decidiu levá-lo ao hospital.

Na noite de quinta-feira (18), o adolescente passou pelos primeiros exames, que apontaram alterações. O pai revelou que o menino foi submetido a uma bateria de avaliações para verificar se havia outras anomalias. "Graças a Deus, não deu nada, era só localizado. Deu essa esteócitose, esse tumor aqui, que tava localizado na cabeça", explicou.

A cirurgia ocorreu no dia seguinte e, após o procedimento, Yhudy permaneceu internado até a segunda-feira (22). A família aguarda o resultado da biópsia, que segundo o cantor, deve sair entre hoje e amanhã.

