Visita íntima na cadeia: esse foi o final de Consuêlo na 1ª 'Vale Tudo'

Rosane Goffman e Belize Pombal como Consuelo em "Vale Tudo"
Rosane Goffman e Belize Pombal como Consuelo em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

25/09/2025 15h22

Um dos desfechos mais comentados da primeira versão de "Vale Tudo" foi o de Consuêlo, personagem de Rosane Gofmann. Seu final foi ao lado de um personagem inesperado.

O que aconteceu

Na versão de 1988, Consuêlo era irmã de Jarbas, vivido por Stepan Nercessian. Os dois mantinham uma relação fraterna e divertida, que conquistou o público. Os dois criavam juntos os sobrinhos André (Marcello Novaes) e Daniela (Paula Lavigne).

Perto do fim da história, Consuêlo se encantou por Olavo (Paulo Reis), amigo de César (Carlos Alberto Riccelli). Encantada pelo bonitão, a secretária começa a presenteá-lo, algo que encheu os olhos do oportunista, que só estava se aproveitando da namorada.

Desfecho na prisão: o golpe de Olavo não durou muito. O malandro acabou preso por suas tramoias e, nos últimos capítulos, Consuêlo surpreendeu os telespectadores ao visitá-lo na cadeia, encerrando sua história de maneira inusitada.

Consuêlo (Rosane Gofman) e Olavo (Paulo Reis) em 'Vale Tudo'
Consuêlo (Rosane Gofman) e Olavo (Paulo Reis) em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

Diferenças no remake de 2025

Na nova versão de "Vale Tudo", Consuêlo é interpretada por Belize Pombal. A personagem tem outra trajetória: desta vez é casada com Jarbas, com quem tem dois filhos, André e Daniela, que na primeira versão eram sobrinhos. Essa mudança indica que o desfecho da personagem deve ser totalmente diferente da primeira exibição.

Enquanto isso, Olavo, agora vivido por Ricardo Teodoro, se envolve em uma trama paralela. Tem um caso breve com Celina (Malu Galli), que na verdade é parte de um plano de Fátima (Bella Campos) para se vingar da tia de Afonso (Humberto Carrão).

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

