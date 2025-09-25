Topo

Entretenimento

Virginia comenta foto de Vini Jr e aumenta rumores de affair

Virginia é apontada como novo affair de Vini Jr. - Reprodução/Instagram
Virginia é apontada como novo affair de Vini Jr. Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

25/09/2025 14h41

Virginia Fonseca, 26, comentou na foto de Vini Jr. A influenciadora escreveu "nuuu", uma gíria para "nossa!".

Comentário de Virginia Fonseca na foto de Vini Jr - Reprodução - Reprodução
Comentário de Virginia Fonseca na foto de Vini Jr
Imagem: Reprodução

Indícios de affair

Na coroação como rainha de bateria da Grande Rio, a influenciadora despistou ao falar do atleta e das viagens para Madri, onde ele mora. "O Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece sabe. Um menino exemplar, top? Ah? Eu estou indo passear", disse em entrevista a Lucas Pasin, colunista do Metrópoles.

Durante as viagens, Virginia gravou Stories em ambientes idênticos à da casa de Vini. Ela chegou a ser vista em um iate com um jogador e mais amigos no início de setembro, mas nenhum dos dois confirmou um envolvimento amoroso até o momento.

Margareth Serrão, mãe da influenciadora, postou uma seflie com a mãe do jogador. "Uma nova amizade. Bora beber uma, amiga", escreveu.

1 - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Story de Margareth Serrão
Imagem: Reprodução/Instagram

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Ator de clássicos, Rick Moranis confirma retorno aos cinemas após 30 anos afastado

Virginia comenta foto de Vini Jr e aumenta rumores de affair

Piovani apoia crítica polêmica a famosas no Carnaval: Roubo de protagonismo

Filho de Wesley Safadão tem tumor raro; o que é granuloma eosinofílico?

Evaristo Costa revela constrangimento em avião devido a doença rara

Jude Law e Jason Bateman têm confronto em nova minissérie

Wesley Safadão desabafa sobre cirurgia de emergência do filho: 'Susto'

Artista criada por IA, Xania Monet, assinou contrato milionário com gravadora

Bruna Marquezine Sasha Meneghel e João Lucas curtem a Itália

Jabuti 2025: Chico Buarque, Raphael Montes e Roseana Murray são semifinalistas

Núbia Oliiver diz que sensualidade vai além da estética: 'É uma evolução'