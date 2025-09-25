'Vale Tudo' hoje (25): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Topo

Mário Sérgio (Thomas Aquino) e Leonardo (Guilherme Magon) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

25/09/2025 09h20

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (25) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Mário Sérgio convence Freitas a desviar dinheiro de Marco Aurélio. Aldeíde alerta Lucimar para o custo barato cobrado pela agência concorrente de Ivan. Marco Aurélio comenta com Mário Sérgio que Odete o convocou para tratar da expansão da TCA na Ásia. Mário Sérgio encontra uma foto de Ana Clara com Maria de Fátima nas redes sociais, acessa o perfil da jovem e marca um encontro com ela. Lucimar e Vasco levam um golpe. Odete pergunta a Marco Aurélio se o ombro do executivo melhorou.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

