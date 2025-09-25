Topo

Entretenimento

Tylor Chase, ex-astro mirim da Nickelodeon, é visto em situação de rua

São Paulo

25/09/2025 09h06

Tylor Chase, ex-astro mirim da Nickelodeon, foi visto vagando como sem-teto pela cidade de Riverside, na Califórnia (EUA). Aos 36 anos, ele é conhecido pelo papel de Martin Qwerly na série Manual de Sobrevivência Escolar do Ned e também tem no currículo pontas em Todo Mundo Odeia o Chris e no filme Good Time Max.

O flagra foi feito pela influenciadora digital conhecida como Lethal Lalli, que reconheceu o ator e publicou um registro do encontro nas redes sociais. Na gravação, Tylor surge envelhecido, magro e afirma fazer parte de um movimento religioso.

Diante da comoção popular, Lethal organizou uma campanha de arrecadação e abriu uma vaquinha online em prol do ator. Ela conseguiu angariar US$ 1,2 mil, cerca de R$ 6,4 mil.

A mãe de Chase, porém, entrou em contato com a influenciadora pedindo que ela não dê o dinheiro ao seu filho. "Agradeço seu esforço. Mas o dinheiro não o beneficiaria. Comprei vários celulares para ele, mas ele perde em um ou dois dias", pediu a mulher.

"Ele não consegue administrar dinheiro ou seus medicamentos sozinho. Eu poderia depositar em uma conta para ele. Mas, como eu disse, ele não é bom em administrar dinheiro, e isso pode prejudicá-lo. Agradeço por você tentar ajudar; ele é um menino bom e doce. Mas precisa de ajuda médica", acrescentou a mãe do rapaz.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Cardi B perde piercing de R$ 69 mil do bumbum: 'Foi por água abaixo'

'Vale Tudo' hoje (25): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Theo Becker se preparou com hambúrguer em estreia no fisiculturismo

Tylor Chase, ex-astro mirim da Nickelodeon, é visto em situação de rua

'Dona de Mim' hoje (25): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Maquiador de Marquezine tem casa em SP destruída após chuva: 'Perda total'

'Êta Mundo Melhor!' hoje (25): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Li Martins após morte do marido, JP Mantovani: 'Ser forte é a única opção'

Como estão esses três atores mirins de 'Terra Nostra' 26 anos depois?

Ed Gama brinca que truque para conciliar carreiras é fazer 'nada bem'

Treta com Urach, harmonização no bumbum: quem é a namorada de Dudu Camargo?