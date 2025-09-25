Tylor Chase, ex-astro mirim da Nickelodeon, é visto em situação de rua

Tylor Chase, ex-astro mirim da Nickelodeon, foi visto vagando como sem-teto pela cidade de Riverside, na Califórnia (EUA). Aos 36 anos, ele é conhecido pelo papel de Martin Qwerly na série Manual de Sobrevivência Escolar do Ned e também tem no currículo pontas em Todo Mundo Odeia o Chris e no filme Good Time Max.

O flagra foi feito pela influenciadora digital conhecida como Lethal Lalli, que reconheceu o ator e publicou um registro do encontro nas redes sociais. Na gravação, Tylor surge envelhecido, magro e afirma fazer parte de um movimento religioso.

Diante da comoção popular, Lethal organizou uma campanha de arrecadação e abriu uma vaquinha online em prol do ator. Ela conseguiu angariar US$ 1,2 mil, cerca de R$ 6,4 mil.

A mãe de Chase, porém, entrou em contato com a influenciadora pedindo que ela não dê o dinheiro ao seu filho. "Agradeço seu esforço. Mas o dinheiro não o beneficiaria. Comprei vários celulares para ele, mas ele perde em um ou dois dias", pediu a mulher.

"Ele não consegue administrar dinheiro ou seus medicamentos sozinho. Eu poderia depositar em uma conta para ele. Mas, como eu disse, ele não é bom em administrar dinheiro, e isso pode prejudicá-lo. Agradeço por você tentar ajudar; ele é um menino bom e doce. Mas precisa de ajuda médica", acrescentou a mãe do rapaz.