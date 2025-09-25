Alexandre Pires: TJ bloqueia bens de condenada por desvio de R$ 1,5 milhão

A Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio imediato de bens e valores de Uiara Teixeira, ex-funcionária condenada à prisão por desviar R$ 1,5 milhão das contas de Alexandre Pires. Ela responde ao processo criminal em liberdade.

O que aconteceu

Decisão, em caráter de urgência, atende a um pedido do artista e da esposa, Sara Campos, que buscam indenização em processo por danos materiais e morais. O juiz Robson Luiz Rosa considerou haver provas robustas e um risco iminente de ocultação de patrimônio para evitar o pagamento de uma futura condenação.

Advogados de Alexandre Pires argumentam que, por já ter sido condenada, era "mais do que razoável supor" que a ex-funcionária tentaria se desfazer de bens para "frustrar o processo".

Juiz determinou medidas para garantir ressarcimento:

1. Bloqueio de todos os imóveis registrados em nome de Uiara e do marido, Elcione;

2. Venda e transferência de quaisquer veículos foram restringidas;

3. Bloqueio de dinheiro em contas bancárias. Os valores encontrados serão transferidos para uma conta judicial;

4. Anotação da existência do processo nas matrículas dos imóveis, incluindo uma oficina mecânica, para alertar sobre a disputa judicial.

Procurada por Splash, a defesa de Uiara Teixeira e do marido, Elcione, não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

Ex-funcionária foi condenada por desvio de R$ 1,5 milhão

Alexandre Pires estranhou ostentação de ex-funcionária Imagem: Fred Pontes/Divulgação

Uiara foi condenada a 16 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por furto qualificado e lavagem de dinheiro. O marido dela, Elcione Silva Cassiano, foi condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto. Eles respondem em liberdade.

Outras três pessoas também foram acusadas de terem participado do esquema e de terem mentido em juízo. Elas foram absolvidas.

Alexandre Pires e a mulher apontam uma súbita e ostensiva mudança no padrão de vida da então funcionária. Ela passou a adquirir roupas de grife, carros de luxo (como Audi A5, Pajero e caminhonete Triton), viagens e procedimentos estéticos. O salário dela era de aproximadamente R$ 4 mil.

Como funcionava esquema, segundo denúncia do MP

O cantor Alexandre Pires em show no Rio de Janeiro Imagem: AgNews

Esquema operava por meio do "abuso de confiança" e da ocultação da origem dos valores. Ela, que ocupou o cargo de janeiro de 2014 a maio de 2018, teria se aproveitado da posição como administradora financeira das empresas e da vida pessoal do cantor e da mulher para cometer os crimes.

Uiara tinha acesso irrestrito às contas bancárias das vítimas e possuía procurações. Os advogados do artista argumentam que as vítimas tinham plena confiança nela, a ponto de deixá-la com cheques em branco —inclusive decidindo quando o casal teria acesso ao próprio dinheiro.

Uma auditoria detectou uma inconsistência de mais de R$ 1,5 milhão nas contas do casal e da empresa (de 2014 a 2018). O processo aponta movimentações suspeitas nas contas da ex-empregada, assinaturas falsas e comportamentos suspeitos, como o saque de valores superiores aos solicitados por Alexandre e pela esposa.

O que diz a defesa de Uiara

Defesa afirma que a Uiara comprovará sua inocência no caso. "Inclusive esclarece que há ação cível sigilosa, ainda em andamento, em que se busca reaver documentos que foram retirados indevidamente de sua posse e que comprovam o destino de valores de retiradas indicados no processo penal e, que tais somas foram sempre direcionadas a pagamentos de contas e pessoas indicadas pelas próprias partes", diz o comunicado.

Uiara sempre foi profissional zelosa e durante os mais de cinco anos na função junto às mencionadas empresas, participou de todas as auditorias mensais realizadas pelo mesmo escritório contábil que posteriormente, emitiu laudo pericial indicando supostas incongruências contábeis.

Ela também afirma que seu padrão de vida sempre foi "compatível com os ganhos familiares". "Antes de ocupar vaga de trabalho junto às partes, já possuía patrimônio adquirido conjuntamente ao marido que é empresário. Por fim, repudia a vinculação de informações inverídicas sobre o caso e reafirma que está à disposição da Justiça para que a verdade seja devidamente comprovada", completa.