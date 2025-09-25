Hambúrguer e batata: como foi a estreia de Theo Becker no fisiculturismo

A estreia de Theo Becker, 48, no fisiculturismo aconteceu no fim de semana, em Pelotas (RS), cidade onde vive atualmente com a família. O ator revelou como foi sua preparação.

O que aconteceu

Antes de subir ao palco, Becker surpreendeu ao mostrar o que escolheu hambúrguer como refeição pré-competição. "O cara vai dar bomba de sódio e potássio e a melhor escolha foi o hambúrguer e a batatinha", brincou o treinador Andrei Senna.

Estou tomando só uns golinhos de Gatorade desde a manhã. Quando estou quase morrendo, eu tomo um golinho. É muito maneiro, você se sente um carro de Fórmula 1 sendo regulado pelos técnicos.

Comentou Theo em vídeo no Instagram

A dedicação à nova fase da carreira vem de meses de treino. O ator contou que adotou uma rotina diferenciada para evitar academias cheias. "Chego na academia à meia-noite e malho por duas a duas horas e meia. Escolhi esse horário porque não consigo mexer nos aparelhos trocando com as pessoas. Ficam no máximo quatro pessoas", relatou em entrevista ao Gshow.

Theo refletiu sobre os desafios de quem busca evolução física. "Às vezes, passamos anos treinando na academia sem nunca ficarmos satisfeitos. Parece que estamos sempre em busca de um shape que está vindo, mas não vem. Muito se deve à montagem de treinos errada e à alimentação desregulada", disse.

O esforço, no entanto, tem mostrado resultados surpreendentes. Segundo Becker, um exame médico recente revelou que sua saúde está em dia. "Fiz um exame de sangue e meu médico disse que a minha idade biológica é de 25 a 27 anos", afirmou.

Em sua primeira competição, Theo ganhou um troféu e R$ 100 em vale-compras.