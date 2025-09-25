Topo

Entretenimento

OPINIÃO

Chico Barney: 'Nem a morte da Odete Roitman salva reta final de Vale Tudo'

do UOL

Do UOL, em São Paulo

25/09/2025 11h52Atualizada em 25/09/2025 12h04

O clima de mistério e a expectativa para a morte de Odete Roitman marcam a reta final de Vale Tudo. Para Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL, a novela perdeu ritmo nas últimas semanas, frustrando parte do público. Para Saryne, só um desfecho impactante pode resgatar o interesse nos capítulos finais. Para Chico, nem isso salvará a atração.

Eu tô achando a novela chata, eu acho que ela perdeu o fôlego, né? Ficou cansativa, parece que só tá cumprindo tabela. E eu era contra a morte da Odete Roitman, tinha falado sobre isso aqui algumas vezes, mas hoje eu acho que só a morte da Odete pra salvar a novela, pra gente voltar a ficar ali vidrado e falar, eu quero saber, eu não posso perder o próximo capítulo. Porque os capítulos que passaram a gente até não comentou por causa de Fazenda, outros assuntos aqui, eu senti que que não me comoveram, não me emocionaram.
Bárbara Saryne

Chico Barney reconhece o cansaço do público com a trama e brinca que nem a morte da vilã seria suficiente para reverter o desânimo. Para ele, faltam emoção e criatividade nos desdobramentos.

Tá faltando um Dudu Camargo na novela. Eu acho que nem a morte da Odete Reutemann salva Vale Tudo, sabia?
Chico Barney

O apresentador também comenta o segredo nos bastidores e a tradição de suspense da novela, mas sugere que outros personagens poderiam movimentar a trama.

Eu acho que tinha que ter um serial killer lá. Tinha um monte de gente pra morrer lá. Começar pelo Bartolomeu, como eu venho frisando aqui. Ou o Ivan.
Chico Barney

Bárbara Saryne lamenta o destino da personagem, mas diz que se a morte não trouxer uma virada, o remake corre o risco de ficar marcado pelo marasmo.

A novela ficou chata, a Odete ainda morre, pô.
Bárbara Saryne

Barney: Dudu Camargo é o famoso 'pilha errada' e aposta no caos

Eu achei que o Dudu, até pela delegação que nós vamos falar agora, ele entende como ninguém a importância do entretenimento. E não só a importância no discurso, mas nas ações. Eu acho que o Dudu Camargo está dando uma aula de fazendeiro.
Bárbara Saryne

LIVES

  • Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

Veja a íntegra:

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Núbia Oliiver diz que sensualidade vai além da estética: 'É uma evolução'

Quando 'Três Graças' vai estrear? Veja a data confirmada pela Globo

Cenas da morte de Odete Roitman, de Vale Tudo, são gravadas em Copacabana

Talaricagem? Entenda a treta envolvendo Bruna, ex de Rodrygo Goes

Rayane ameaça sujar roupas de Saory com fezes em A Fazenda 17: 'Botar cocô'

Boca Rosa admite affair com Vitória Strada: 'É maravilhosa, uma fofa'

Corpo retirado do hotel: veja fotos da morte de Odete Roitman em Vale Tudo

Oito filhos com quatro mulheres: quem é quem na família de Chico Anysio?

Atriz do 'Teste de Fidelidade' treina sem calcinha e mira alto na TV

Cenas violentas e indignação: entenda a treta que adiou 'A Especialista'

Chico Barney: Dudu Camargo é o famoso 'pilha errada' e aposta no caos