Estrela da Casa: Biahh Cavalcante é a sexta eliminada do reality

A Fazenda 2025: Biaah foi a sexta eliminada Imagem: Reprodução/Globoplay
Colaboração para Splash, em São Paulo

25/09/2025 23h39

Biahh Cavalcante foi eliminada do Estrela da Casa (Globo). Ela obteve apenas 8,57 na média das notas e perdeu a disputa contra Janício e Sudário.

O que aconteceu

Qual música a eliminada apresentou? Durante o sexto Festival da temporada, Biahh Cavalcante defendeu a música "Diz Pra Mim". Todos se apresentaram ao vivo.

Piores nomes da noite. A cantora teve umas das três performances com as piores avaliações do público. Janício e Sudário completaram o trio

O júri técnico, composto por Jorge Vercillo, Tereza Cristina e Denis DJ salvou Janício. Biahh Calvsante e Sudário, então, disputaram para ver quem ficava no programa.

Na outra ponta da disputa, Hanii, Jucenir Jr. e Daniel Sobram tiveram as maiores médias.

