Estrela da Casa: Biahh Cavalcante é a sexta eliminada do reality

Colaboração para Splash, em São Paulo

Biahh Cavalcante foi eliminada do Estrela da Casa (Globo). Ela obteve apenas 8,57 na média das notas e perdeu a disputa contra Janício e Sudário.

O que aconteceu

Qual música a eliminada apresentou? Durante o sexto Festival da temporada, Biahh Cavalcante defendeu a música "Diz Pra Mim". Todos se apresentaram ao vivo.

Piores nomes da noite. A cantora teve umas das três performances com as piores avaliações do público. Janício e Sudário completaram o trio

TEM GOGÓ? A nossa agrogirl favorita Biahh Cavalcante arrasando ao som de "Diz Pra Mim". Dê sua nota em https://t.co/NBzn3jTdDg #EstrelaDaCasa pic.twitter.com/68QGoUWUfh -- TV Globo (@tvglobo) September 26, 2025

O júri técnico, composto por Jorge Vercillo, Tereza Cristina e Denis DJ salvou Janício. Biahh Calvsante e Sudário, então, disputaram para ver quem ficava no programa.

Na outra ponta da disputa, Hanii, Jucenir Jr. e Daniel Sobram tiveram as maiores médias.