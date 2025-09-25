Topo

Entretenimento

Rayane ameaça sujar roupas de Saory com fezes em A Fazenda 17: 'Botar cocô'

Rayane Pugliezzi bateu boca com Saory Cardoso em A Fazenda 17 - Reprodução/X
Rayane Pugliezzi bateu boca com Saory Cardoso em A Fazenda 17 Imagem: Reprodução/X
do UOL

Colaboração para Splash

25/09/2025 12h04

Rayane Figliuzzi, 27, bateu boca com Saory Cardoso, 29, na manhã de hoje em A Fazenda 17 (Record).

O que aconteceu

A confusão começou quando a ex de Marcello Novaes, 63, acusou a namorada de Belo, 51, de ser negligente com seus deveres de cuidado dos animais. "Você não fez nada lá na vaca... Toma vergonha!", disparou a loira.

Relacionadas

Clara Maia divulga vídeo inédito de parto de emergência: 'Esperança e fé'

Ex-astro teen da Nickelodeon é visto vivendo como sem-teto na Califórnia

David Guetta resgata fotos de juventude ao homenagear filha: 'Te amo tanto'

Rayane se enfurece e ameaçou sujar as roupas de Saory com fezes dos bichos. "Não fiz nada, né, otária? Amanhã eu vou botar cocô aí na sua roupa pra tu ver que eu não faço nada. Quer problema? Você vai ter problema!", bradou a primeira. "Vai? Isso, mostra o seu nível! Só que tudo o que vai, volta!", rebateu a outra.

A mineira ainda debochou dos figurinos da fluminense, dizendo que seriam todos frutos de permuta. "Essas roupazinhas aí de publi, querida..." "Eu posso comprar todas elas. Tenho dinheiro o suficiente para isso, para comprar todas as roupas que eu trouxe e devolver às lojas, porque estou trabalhando, graças a Deus! Não sou igual a você, que está aqui a passeio, como fez em todos os realitys!"

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Núbia Oliiver diz que sensualidade vai além da estética: 'É uma evolução'

Quando 'Três Graças' vai estrear? Veja a data confirmada pela Globo

Cenas da morte de Odete Roitman, de Vale Tudo, são gravadas em Copacabana

Talaricagem? Entenda a treta envolvendo Bruna, ex de Rodrygo Goes

Rayane ameaça sujar roupas de Saory com fezes em A Fazenda 17: 'Botar cocô'

Boca Rosa admite affair com Vitória Strada: 'É maravilhosa, uma fofa'

Corpo retirado do hotel: veja fotos da morte de Odete Roitman em Vale Tudo

Oito filhos com quatro mulheres: quem é quem na família de Chico Anysio?

Atriz do 'Teste de Fidelidade' treina sem calcinha e mira alto na TV

Cenas violentas e indignação: entenda a treta que adiou 'A Especialista'

Chico Barney: Dudu Camargo é o famoso 'pilha errada' e aposta no caos