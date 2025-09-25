Treta com Urach, harmonização no bumbum: quem é a namorada de Dudu Camargo?

Suyane Pessoa, apresentadora da TV Meio Norte (Piauí), surpreendeu ao revelar o namoro com Dudu Camargo, de A Fazenda 17 (Record). Além de expor a relação com o ex-SBT ao colunista André Moura, ela confidenciou que ambos planejam ter um filho após o reality show.

Quem é Suyane Pessoa?

Suyane Pessoa é apresentadora de TV no Piauí. Ela é responsável pela apresentação do "Programa da Tarde", da TV Meio Norte.

Fora da TV, ela também trabalha como assessora de imprensa. Suyane ainda investe na carreira de influenciadora nas redes sociais.

A apresentadora é mãe de Davi Pessoa Almeida. A criança de cinco anos é frequentemente vista nas publicações de Suyane no Instagram.

Além de dividir a vida pessoal nas redes sociais, Suyane também compartilha seus procedimentos estéticos. Ela já realizou uma harmonização de bumbum e já passou por cirurgias como mastopexia, prótese de silicone e aplicações de botox.

"Eu nunca gostei muito do meu bumbum, mas nunca foi um problema na minha vida (...) Nunca é tarde para a gente se amar mais, se cuidar mais. Não doeu e foi bem tranquilo o procedimento", disse ele, ao colunista André Moura.

Em 2023, Suyane Pessoa se tornou assunto após um desentendimento com Andressa Urach no programa Vibes E Tal, da rádio Boa FM, de Teresina. Ela perguntou se o filho caçula de Urach, León, fazia falta para a ex-Miss Bumbum.

Olha, você quer que eu perca a paciência, né? Isso daqui é o juiz quem decide, então não posso falar. Você precisa estudar um pouco mais para entrevistar as pessoas. Eu não vou continuar a entrevista, porque você quer que eu perca a paciência. A sua sorte é que eu não estou perto de você. Falta você ter um pouco de noção. Você está muito mal comida.

Andresa Urach

O que Suyane Pessoa disse de Dudu Camargo?

Em entrevista ao colunista André Moura, a apresentadora do Programa da Tarde abriu o jogo sobre a relação com o jornalista. "O Dudu entrou na minha vida de uma forma muito especial. Eu e ele temos uma afinidade muito grande".

Eu não gosto de falar da minha vida pessoal, mas a verdade é que temos algo mais íntimo. Suyane Pessoa

Ela ainda surpreendeu ao confidenciar que existem planos de ter um filho com Dudu após o reality. "Recentemente, eu demonstrei pra ele a minha vontade de ter outro filho e ele disse que tinha muita vontade de ser pai. Nós até planejamos ter um filho juntos e até chegamos a ir ao médico."

A apresentadora crê que o amado será o campeão da 17ª temporada do reality rural. "É claro que estou na torcida e tenho certeza que ele vai ser o campeão. Dudu é dono de um carisma inigualável, é inteligente, estrategista e está sendo um dos grandes pontos positivos do programa", finalizou.