Oito filhos com quatro mulheres: quem é quem na família de Chico Anysio?

O Globoplay lança hoje a série documental "Chico Anysio: Um Homem à Procura de um Personagem". Dirigida por Bruno Mazzeo, filho do humorista, a produção de cinco episódios revisita a trajetória do criador de ícones como Professor Raimundo e Bento Carneiro. Chico Anysio faleceu em 2012, aos 80 anos, devido a complicações de um problema pulmonar crônico.

Além de Mazzeo, o título conta com depoimentos de familiares - incluindo seus outros filhos: Lug de Paula, Nizo Neto, Rico Rondelli, Cícero Chaves, Rodrigo Anysio, Victoria de Paula e André Lucas. Amigos e parceiros de trabalho também aparecem.

Com tanta gente na família Anysio, é normal se confundir. Mas, não se preocupe: Splash te explica quem é quem.

O ator Lug de Paula, da relação com a atriz Nancy Wanderle, é conhecido nacionalmente por viver o personagem Seu Boneco na "Escolinha do Professor Raimundo", um projeto do seu pai. Ele é pai de Luísa Périssé, que filha da atriz Heloísa Périssé. Ele ficou de fora do testamento, mas o documento foi anulado em 2020 pela Justiça brasileira.

29.abr.2015 - Lug de Paula, filho de Chico Anysio e intérprete do personagem Seu Boneco, participa do "Câmera Record" em homenagem aos 84 anos do humorista Imagem: Divulgação/Record

O ator Nizo Neto nasceu do relacionamento com a atriz Rose Rondelli. Em 2023, ele afirmou que não recebeu bens materiais e que o pai "foi muito roubado": "Não conferia nada, não via nada, confiava em todo mundo. Era um péssimo homem de negócio", criticou.

Nizo Neto, filho de Chico Anysio Imagem: Reprodução/Instagram

O diretor de imagem Rico Rondelli também é da relação com Rose Rondelli.

Cícero Chaves, filho do humorista com a ex-frenética Regina Chaves, morreu em julho de 2021, aos 39 anos. Ele era produtor fonográfico e DJ.

Cícero Chaves, filho de Chico Anysio e Regina Chaves Imagem: Reprodução/Facebook

O ator Bruno Mazzeo, do casamento com a atriz Alcione Mazzeo, passou a ser o responsável legal sobre o inventário do humorista em 2017. Em 2020, ele fez um longo desabafo em texto que mostrava que o processo estava longe de acabar Ano passado, em entrevista ao UOL, o ator disse que o pai não deixou herança. Hoje, é ele quem comanda a série documental.

Bruno Mazzeo em Conversa com Bial Imagem: Reprodução/vídeo

Rodrigo e Vitória, do relacionamento com a ex-ministra da Economia do governo Collor, Zélia Cardoso de Mello; são os filhos mais novos de Chico Anysio. Em 2018, a Record TV divulgou que ambos viviam com a mãe em Nova York, nos Estados Unidos.

André Lucas foi adotado pelo humorista. Ele seguiu a carreira do pai e interpretou o personagem Seu Aranha na "Escolinha do Professor Raimundo", além de ter trabalhado no "Show do Tom" e na "A Praça é Nossa".

Malgarette Dall Agnol de Oliveira Paula, a Malga, foi última mulher de Chico Anysio. A empresária foi inventariante do ator por cinco anos.