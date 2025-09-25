Topo

Quando 'Três Graças' vai estrear? Veja a data confirmada pela Globo

Dira Paes, Sophie Charlotte, Grazi Massafera e Belo estão em "Três Graças" - Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

25/09/2025 12h31

A Globo já definiu a data de estreia de "Três Graças", sua próxima novela das 21h. O folhetim, criado e escrito por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios, vai substituir "Vale Tudo" no horário nobre.

O que aconteceu

Primeiro capítulo de "Três Graças" será exibido no dia 20 de outubro. Após a primeira fase de gravações em São Paulo, equipe segue trabalhando nos Estúdios Globo.

Segundo Aguinaldo Silva, o intuito, com a novela, é retratar o cotidiano brasileiro. "A minha ideia, em 'Três Graças', é fazer uma novela popular e abrangente, que fala do dia a dia das pessoas, de quem sai às 5h da manhã e pega três ônibus para ir trabalhar. E aí você vai penetrando nesse dia a dia e vendo que dentro dele tem histórias edificantes, maravilhosas, e ao mesmo tempo histórias terríveis de pessoas que supostamente são a elite do país", afirma o novelista.

Eu acho que a novela é uma tentativa de retratar o Brasil que está acontecendo nesse momento. É uma novela da atualidade, do ônibus, do metrô, do trem Aguinaldo Silva, ao gshow

Na terça (23), a Globo divulgou o 1º teaser do folhetim. O vídeo foi exibido durante o intervalo de "Vale Tudo". A trama quer ser popular e realista, abordando conflitos de classe, a luta do bem contra o mal e debate em torno de honestidade, corrupção e ética.

Narrativa acompanha Gerluce, papel de Sophie Charlotte. Ela é uma mulher, filha e mãe inconformada com as injustiças que atingem sua família e sua comunidade em São Paulo.

O enredo mostra a luta do bem contra o mal em um cenário urbano. Vilões corruptos, que desviam recursos e prejudicam uma multidão de doentes, formam o núcleo que irá desafiar a protagonista. A personagem enfrenta o dilema de até onde ir para sobreviver e proteger os seus.

