Carol Lekker, Fabiano e Gabily pedem votos para ficar em A Fazenda 17

Disputando a preferência do público na primeira roça de A Fazenda 2025 (Record), Carol Lekker, Fabiano e Gabily pediram votos para ficar no reality show rural.

Confira as defesas dos roceiros

Carol Lekker: "Boa noite, família brasileira! Eu quero muito ficar nesse jogo, porque é meu sonho desde que eu fiz A Grande Conquista 1. Recebi muito carinho do público, do Twitter, da galera que me segue e que me ama. Acredito que me entreguei muito e fui eu desde o primeiro momento, mesmo sabendo que era a impostora. Tive esse cargo e aguentei muita coisa nessa casa. Teve vezes que eu quis sentar e chorar, mas não fiz isso."

Fabiano. "Todo mundo viu se eu fui ou não fui leal com todos. E meu jogo é sempre falar a verdade, nunca mentir e sempre ser transparente. Quero continuar na casa e espero o voto de vocês."

Gabily. "Acho que já deu pra conhecerem um pouco de mim. Sou espontânea, verdadeira, muito reativa... Acho que eu tô sendo 100% eu, não só como Gabily artista, mas como Gabriela, pra vocês poderem conhecer. Enfim, quero muito me jogar. Eu vim nessa disposição de mostrar meu lado mais humano, meu lado reativo, meu lado de ser igual a todo mundo que tá assistindo de dentro de casa. Quero ficar por motivos de ajudar minha família e tudo mais. Votem em mim."