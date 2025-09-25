Topo

Entretenimento

Piovani apoia crítica polêmica a famosas no Carnaval: Roubo de protagonismo

Luana Piovani apoiou o discurso crítico de Adalberto Neto - Aline Arruda/Netflix
do UOL

Colaboração para Splash

25/09/2025 14h32

Luana Piovani, 49, manifestou apoio às críticas feitas por Adalberto Neto, 44, contra famosas escaladas como musas e rainhas de bateria do Carnaval.

O que aconteceu

Na visão do produtor de conteúdo, tais espaços deveriam ser ocupados por garotas de comunidade, mais ligadas à história do evento. "Enquanto rola o debate de roubo de protagonismo no carnaval, de que os lugares de privilégio nas escolas de samba têm que ser ocupados por meninas e mulheres das comunidades, vocês ignoram", criticou ele, em vídeo divulgado no Instagram.

Relacionadas

A atriz concordou com o discurso de Adalberto e compartilhou a mensagem dele em suas próprias redes sociais. "Galera, reposta aí e marca as monas, vai! É muita mulher e eu não estou com tempo", pediu ela nos stories do Instagram, na legenda de sua publicação.

Adalberto taxou também de 'oportunismo' o compartilhamento de registros de treinos de samba por celebridades que terão destaque no Carnaval. A crítica do criador de conteúdo veio na mesma semana em que Virginia Fonseca, rainha de bateria da Grande Rio, e Cintia Dicker, musa da Salgueiro, exibiram seus ensaios de samba nas redes.

piovani - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

Entretenimento

