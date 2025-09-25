Topo

Parcial final da enquete UOL aponta cenário incerto para Carol e Gabily

A Fazenda 2025: Carol Lekker ou Gabily? Quem vai ser eliminada?
A Fazenda 2025: Carol Lekker ou Gabily? Quem vai ser eliminada? Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

25/09/2025 21h05

A 1ª eliminação de A Fazenda 2025 (Record) acontece hoje e Carol Lekker, Fabiano Moraes ou Gabily vai amargar o título de primeiro eliminado da edição.

O que diz a parcial

Em parcial coletada às 21h (Brasília), o cenário aparecia desfavorável para Carol Lekker na enquete UOL. A modelo recebia, ao todo, 29,25% dos votos para continuar na disputa rural.

Apesar da pouca diferença, Gabily aparecia em segundo lugar com 35,3% dos votos.

Na ponta, como o mais votado para seguir no jogo, aparecia Fabiano Moraes, com 35,45% dos votos.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem você quer que fique na 1ª roça?

Resultado parcial

Total de 43888 votos
30,13%
Antonio Chahestian/RECORD
34,92%
Antonio Chahestian/RECORD
34,95%
Antonio Chahestian/RECORD
Ver resultado parcial

