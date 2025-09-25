Tio rico, Paixão dá notícia maravilhosa para Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!'

A partir de hoje (25), Paixão, personagem de Henrique Pagnoncelli, ganha destaque em "Êta Mundo Melhor!" (Globo). Ele é padrinho de Ernesto (Eriberto Leão) e mudará os rumos da trama do vilão.

O que vai acontecer

A pedido de Ernesto, Mirtes procura Lúcio (Tony Tornado) e conta que o pilantra está preso, precisando da ajuda de Paixão. Em seguida, o ricaço visita Ernesto na delegacia e mostram ao público que se conhecem há tempos.

Solidário, Paixão pede que Lúcio ajude Ernesto, caso seu estado de saúde se agrave. Algumas cenas depois, ele consegue libertar o afilhado, mas passa mal e é socorrido pelo vilão. Nesse momento, Lauro afirma que a saúde de seu padrinho não está em boas condições.

Já prevendo sua morte, Paixão afirma que Ernesto será seu único herdeiro e isso enche os olhos do oportunista. Sem nem pensar duas vezes, o ex-comparsa de Sandra (Flávia Alessandra) compra roupas e um carro novo, contando com a fortuna de Paixão.

Mas o jogo pode virar para o crápula, uma vez que Dita (Jessica Ellen) o ouve falando mal de seu padrinho para Mirtes. A cantora fica incrédula com as afirmações de Ernesto e conta tudo para Estela (Larissa Manoela), que confronta do abusador.

Além disso, Paixão tem alta, e Lúcio comenta com o amigo que duvida da regeneração de Ernesto. Isso acontece ao mesmo tempo em que Estela é sequestrada por Ernesto.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.



