Caos na mídia americana: na última semana, Donald Trump e seu governo iniciaram uma campanha contra a Disney, um dos maiores conglomerados de mídia do mundo. O estopim foi o apresentador Jimmy Kimmel, que comentou a morte do ativista político Charlie Kirk em seu programa no canal aberto ABC, que pertence ao grupo.

Mas isso é só a ponta do iceberg: há muito em jogo.

Para quem não acompanha o noticiário norte-americano, uma rápida recapitulação: no dia 15 de setembro, após o ativista de extrema-direita ser baleado fatalmente durante um discurso, o comediante comentou no monólogo de abertura do Jimmy Kimmel Live! que "a turma do MAGA [movimento Make America Great Again] está desesperada para caracterizar esse garoto que matou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e fazendo de tudo para tirar proveito político disso."

Os críticos reprovaram os comentários por considerá-los politicamente tendenciosos e factualmente imprecisos, já que Tyler Robinson, autor do crime, não está ligado à direita. Nos bastidores, há quem diga que a gravação ocorreu antes de haver mais detalhes sobre o assassino —que foi preso e identificado no dia 12.

De qualquer forma, o humorista tocou em um vespeiro e o estrago já estava feito. A situação atingiu seu ponto mais crítico quando Brendan Carr, presidente do FCC (Federal Communications Commission, ou Comissão Federal de Comunicações), fez ameaças durante entrevista ao podcast do comunicador conservador Benny Johnson.

"Podemos fazer isso da maneira fácil ou da maneira difícil", disse Carr. "Essas empresas [a ABC e suas afiliadas] podem encontrar maneiras de mudar a conduta e tomar medidas, francamente, em relação ao Kimmel, ou a FCC terá trabalho adicional pela frente".

O comentário foi interpretado como pressão regulatória, já que o órgão tem poder equivalente ao nosso Ministério das Telecomunicações. Horas depois, dois grandes grupos de emissoras afiliadas —Sinclair e Nexstar— anunciaram que deixariam de exibir o talk show. Ao todo, são 66 estações, representando quase 24% da cobertura da rede e incluindo mercados estratégicos como Salt Lake City e Washington DC.

Pressionada, a Disney, proprietária da ABC, retirou Jimmy Kimmel Live! da programação nacional a partir de 17 de setembro.

O FCC pode cassar as licenças da ABC?

Para muitos, Carr ameaçou revogar as licenças da ABC e de suas afiliadas.

Isso não seria tão simples. A ação envolve um trâmite legal complexo, que exige uma lista de supostas violações e prevê diferentes níveis de punição. Mesmo se a Disney fosse considerada culpada, ainda poderia recorrer à Corte de Apelações e, em última instância, à Suprema Corte dos EUA —equivalente ao nosso STF. Um caminho longo, que, apesar das dificuldades, deveria favorecer a companhia dona do Mickey.

Jimmy Kimmel apresenta o Live! desde 2003 e é um dos rostos do canal ABC, da Disney Imagem: Randy Holmes/Disney via Getty Images

Ainda assim, o FCC tem outras atribuições. Entre eles, aprovar fusões e aquisições envolvendo os mercados sob sua regulação —e isso inclui a Nexstar, que busca a sua união com um grupo concorrente, a Tegna, em um negócio de US$ 6,2 bilhões. A Sinclair, de acordo com rumores, estaria também interessada em adquirir uma outra empresa do setor.

A própria Disney em pedidos em análise na comissão: a compra da plataforma de streaming Fubo e a aquisição de participação majoritária na NFL Media. Além disso, o conglomerado quer a revisão de uma regra que limita as redes de TV locais a alcançar no máximo 39% dos lares americanos.

Foi por isso que, diante dos interesses em jogo, a Disney acabou cedendo.

Para Trump, foi uma grande vitória: na mídia dos Estados Unidos, os talk shows são um dos principais espaços de crítica política em nível nacional, com enorme alcance e uma mistura de humor, entretenimento e comentários ácidos. Isso vale para todos os presidentes, e com o atual não é diferente —a diferença é que Trump tem um declarado conflito contra a mídia e a imprensa que não o apoia.

Nesse sentido, o morador da Casa Branca já tem a seu favor o cancelamento do programa de um dos seus maiores críticos, Stephen Colbert, previsto para 2026 —e agora comemora também um revés contra outro, Jimmy Kimmel.

Como vemos, este é um capítulo importante das chamadas guerras culturais —abordadas nesta coluna de Splash na última semana.

Pressão na Disney

Bob Iger, CEO da Disney, fica agora em uma situação delicada. O executivo reassumiu a companhia em 2022 e, desde então, se equilibra entre a pressão de conservadores e liberais, de acionistas ativistas, do conselho, e, principalmente, de um mercado em constante mudança. Tudo isso enquanto tem a obrigação de apontar um sucessor para o cargo, já que —teoricamente— estaria em um mandato-tampão.

Nesse contexto, a decisão de tirar Jimmy Kimmel Live! do ar recaiu em Iger e aquela que aparentava —até o momento— ser a principal candidata à próxima CEO, Dana Walden.

O CEO da Disney, Bob Iger Imagem: Getty Images

Artistas, produtores e a comunidade de Hollywood chegaram a ameaçar boicotar o conglomerado ou a incentivar seus fãs a cancelarem assinaturas do Disney+. Até Michael Eisner, ex-CEO responsável por revitalizar o grupo de mídia na segunda metade dos anos 1980, se pronunciou —algo raro.

"Para onde foi toda a liderança?", disse o executivo no X. "A 'suspensão indefinida' de Jimmy Kimmel imediatamente após a ameaça agressiva, porém vazia, do presidente da FCC à Disney Company é mais um exemplo de intimidação descontrolada. Talvez a Constituição devesse ter dito: 'O Congresso não aprovará nenhuma lei que restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa, exceto em interesse político ou financeiro próprio'."

A ABC recuou e trouxe Jimmy Kimmel de volta ao ar na última terça, 23. Em seu retorno, o apresentador abriu o programa com um discurso emocionado, no qual condenou o assassino de Charlie Kirk, criticou Brendan Carr por atacar a Primeira Emenda da Constituição dos EUA — que garante a liberdade de expressão — e afirmou que tentar silenciar comediantes é "anti-americano".

Isso, todavia, em apenas parte do país. A Nexstar e a Sinclair mantiveram a decisão de não exibir o talk show.

O que vem por aí?

Na prática, o caso expôs novamente a fragilidade da posição da Disney e de Bob Iger. Ex-funcionários e críticos lembram que o CEO já havia cedido em litígios contra Trump, atitude que, segundo eles, encorajou novas pressões. Agora, Hollywood enxerga como uma rendição que enfraquece sua imagem e coloca em risco o legado que Iger havia construído durante seu primeiro mandato à frente do conglomerado.

Vale lembrar que Iger retornou em 2022, em um momento de fragilidade para o grupo de mídia. Após alguns avanços no ano passado, a situação de hoje parece ainda mais crítica.

Tudo isso pode desencadear uma nova guerra de sucessão na Disney, que já enfrentou disputas semelhantes no passado. É possível prever uma nova investida de acionistas ativistas, liderada por Nelson Peltz - lembrando que ele é apoiador de Trump —em busca de mais poder dentro do grupo.

O próprio formato da programação tarde da noite —já fragilizada nos últimos anos— e a estrutura das emissoras abertas nos Estados Unidos, como as conhecemos, parecem estar igualmente na berlinda.

Como vemos, tem um rato bem no meio da guerra cultural.

