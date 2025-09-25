Topo

Núbia Oliiver diz que sensualidade vai além da estética: 'É uma evolução'

Núbia Oliiver reflete sobre sensualidade aos 51 anos - Divulgação
Núbia Oliiver reflete sobre sensualidade aos 51 anos
Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

25/09/2025 12h41

Núbia Oliver, 51, ícone da sensualidade nos anos 1990 - 2000, mostra que sensualidade é independente de qualquer idade.

Para a recordista do Guiness Book, que estampou o maior número de capas de revistas masculinas do país, a sensualidade vai além da estética. "É uma evolução. Muitas mulheres estão dando show e deixando as mais jovens para trás. Quero manter minha sensualidade para o resto da vida, usando não só minhas plataformas, mas também minha maturidade no dia a dia", afirma.

núbia - Divulgação - Divulgação
Núbia Oliiver mostra boa forma aos 51 anos
Imagem: Divulgação

Núbia acredita que a essência da sensualidade está na autenticidade. "Independentemente do corpo, a autoestima precisa estar sempre elevada. A sensualidade vem naturalmente", diz, inspirando mulheres a abraçarem sua individualidade e confiança, independentemente da idade.

Mesmo enfrentando desafios físicos, como uma hérnia de disco, Núbia mantém a boa forma com disciplina e equilíbrio. "A lei da compensação: se um dia eu exagero, nos outros dois compenso com muita água e alimentos saudáveis", contou.

